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48萬小股東哭哭！收股利紅包同時 電信三雄均呈現貼息

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／中華電信提供
中華電信。圖／中華電信提供

電信三雄近期陸續進行除息，電信龍頭中華電（2412）除息當日（7月3日）有小漲表現外，後轉為下跌、貼息，台灣大（3045）及遠傳（4904）9日接棒展開除息交易，也呈現貼息表現，電信三雄48.4萬股東喜收股利紅包，卻也得面對貼息走勢。

中華電信9日下跌1元，收128元，台灣大除息參考價108.5元，下跌2元，收106.5元，遠傳除息參考價84.1元，下跌3.4元，收80.7元。

近期00929（復華台灣科技優息）轉換持股，台灣大及遠傳被刪除，導致來自於投信法人賣壓不小，也成為股價下跌的關鍵因素。

中華電信今年每股將發出5元現金股利，預計8月8日發放股利，共發出387.87億元，30.3萬股東可望喜收股利紅包。

台灣大哥大合併台灣之星後，股東人數為6.4萬人，今年計畫每股配發4.5元現金股利，共將發出136億元，現金股利發放日期為7月31日。

遠傳電信合併亞太電信後股東人數成長為11.7萬人，遠傳每股配發3.56元現金股利，發出128.36億元，現金股利發放日期為8月6日。

中華電信 台灣大哥大 股利 股東 遠傳電信 除息

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