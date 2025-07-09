產業價值鏈資訊平台 新增「自動化」類別

櫃買中心（Taipei Exchange）鑑於數位轉型與工業4.0趨勢下，企業為因應人力成本上升與勞力短缺，積極導入自動化技術以提升效率與降低成本；製造業透過數據分析、遠端監控等方式優化生產流程，強化供應鏈韌性與競爭力；服務業如醫療、零售與物流等，也因專業人力不足，加速導入服務機器人與智慧倉儲等自動化應用，改善營運與客戶體驗。

櫃買中心於產業價值鏈資訊平台新增「自動化」產業鏈以供市場參與者掌握產業趨勢及未來發展脈動，自動化產業鏈係指設計、製造、建構與部署各式自動化軟體、技術、裝置及提供解決方案或周邊支援服務之產業，內容包含上游的硬體元件和軟體工具，以及下游的機器人、自動化機台、資訊系統、整體解決方案規劃及系統整合等項目。

櫃買中心表示，為使投資人更清楚瞭解各掛牌公司於產業的上中下游價值鏈的地位，櫃買中心自2010年起建置「產業價值鏈資訊平台」，揭露上櫃、興櫃公司所屬產業及公司資訊，方便投資人查閱各產業相關掛牌公司族群、每一產業鏈的個別公司財務業務基本資訊，並提供相關產業介紹、政府產業政策等總體產業訊息。

產業價值鏈資訊平台自推出以來深獲投資人好評，自2014年起陸續加入上市公司，2015年起又增加500家以上具代表性的外國知名企業名單列入各產業鏈類別中，2017年配合綠能科技產業推動，將「綠色能源」細分為節能、創能、儲能及智慧系統整合等四大主軸，又於2022年針對熱門議題如元宇宙及低軌衛星，新增「前瞻科技」與「數位科技」兩大主題，含括九項產業鏈項目。產業價值鏈資訊平台不但有助於市場參與者更了解新興產業架構，同時為產業研究與投資決策提供全面且豐富的揭露資訊。

櫃買中心指出，這次新增自動化主題後，「產業價值鏈資訊平台」總計有31大項產業鏈類別，透過定期更新各類別產業介紹、產業政策及國內外知名廠商，取得即時產業鏈資訊，亦可直接輸入公司股票代號或名稱，搜尋該公司所屬產業別、個體面資訊、同業公司及所屬產業的上中下游關係。

該平台自推出以來深獲投資人好評，近幾年瀏覽量每年突破百萬以上，累計點閱人次不斷增加。

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