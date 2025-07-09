證交所攜手KPMG安侯建業 再赴新加坡舉辦資本市場交流會

為持續推動「東南亞創新資本平台」計畫，臺灣證券交易所(TWSE)再度攜手KPMG安侯建業於7月9日共同舉辦「Taiwan Capital Market and Innovation Networking Event」交流會，吸引逾60位來自大東南亞地區、具IPO潛力的創新企業與創投機構代表參與。

這次活動榮幸邀請到駐新加坡代表處經濟組組長吳文忠蒞臨致詞，分享全球經濟發展動態；面對快速變化的政經環境，台灣憑藉完整的半導體產業鏈優勢持續展現韌性，未來亦看好台灣資本市場潛力，持續帶動經濟成長。證交所副總杜惠娟致詞時表示，證交所將積極深耕東南亞創新生態圈，推動海外優質創新企業來臺上市，並扶植國內新興產業邁向全球。台灣資本市場亮眼表現及創新板2.0的推出，將成為東南亞創新企業上市籌資的最佳選擇。

會中由證交所說明台灣資本市場優勢與上市機制，亦邀請台灣企業代表分享在台上市策略及經驗，不僅協助與會企業及創投深入了解台灣資本市場、多元產業優勢及布局策略，促進其未來將台灣納入上市籌資規劃的可能性，更促成創新板企業在東南亞的業務媒合。證交所這次亦將拜訪多家指標創新企業。

展望未來，證交所將持續透過「東南亞創新資本平台」計畫，借助KPMG在地網絡與市場經驗，深化東南亞創新生態圈交流，加速打造臺灣創新板成為亞洲NASDAQ，朝打造亞洲資產管理中心目標邁進。