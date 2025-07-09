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掌握投資契機！美國關稅寬限期前施壓 國泰投信籲「股債分散」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信認為，在美國對等關稅政策轉折尚未明朗的環境下，投資人宜採取「股債分散」策略，除挑選具成長潛力股票外，也需靈活布局債市。路透
國泰投信認為，在美國對等關稅政策轉折尚未明朗的環境下，投資人宜採取「股債分散」策略，除挑選具成長潛力股票外，也需靈活布局債市。路透

國泰投信認為，在美國對等關稅政策轉折尚未明朗的環境下，投資人宜採取「股債分散」策略，除挑選具成長潛力股票外，也需靈活布局債市。國泰美國多重收益平衡基金即是一檔打包股債的主動型基金，債券當中除金融債外，也包含公司債和公債，發行者如美國銀行、摩根大通、樂天等知名企業都是成分債之一，兼具安全性及收益率，在動盪的市場中，幫助投資人尋找合理的收益來源。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，該基金同時也有35%左右的股票，未來政策若出現明確訊號，即可發揮其積極上攻特性，有機會掌握獲利契機，除了美債、美股，該基金也持有其他資產，黃金配置比例能分散風險，相較傳統單一資產型基金，更有機會降低單一市場波動對資產淨值的影響。

范姜佩瑩表示，主動型基金特別的地方在於，由經理人親自操盤，能即時因應市場動向調整投資布局，有機會在震盪中爭取到更佳的收益表現，為了提升投資便利性，國泰美國多重收益平衡基金提供多種幣別，滿足不同匯率與風險偏好的資產配置需求，為投資人打造更彈性的投資組合。

國泰投信指出，美國6月非農就業報告顯示，新增就業人數達14.7萬人，遠優於預期，且前兩月數據同步上修，失業率亦意外下降至4.1%，顯示勞動市場仍具韌性，儘管平均時薪增幅放緩至0.2%，整體就業表現強勁，使市場對聯準會7月降息的預期明顯降溫，不過根據FedWatch資料顯示，截至7月6日，市場普遍認為9、12月將各降息一碼，2025年整體仍有降息2碼空間，建議投資人可以把握續緩降息之時伺機布局。

國泰 美國 股票 降息

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