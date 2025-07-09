力甩連3黑！三大法人買超近百億元 老AI族群逆襲領台股彈上5日線

美對台關稅尚未公布，台股9日開低後持續震盪，大盤一度下探至22,211.1點，但受惠聯發科（2454）、智邦（2345）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）等老AI族群挾基本面題材領軍逆勢強攻，加上台積電（2330）最後一盤衝出6,655張大量，股價強拉10元、收在1,090元高檔，終於翻轉連三日來的頹勢，收漲164.74點、報22,527.01點，一舉站回5日與10日線上，成交值同步放大至3,104.63億元，三大法人擴大買超99.9億元。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超75.2億元，投信賣超3.32億元；自營商買超（合計）28.02億元，其中自營商（自行買賣）買超1.81億元、自營商（避險）買超26.21億元。

個股表現上，聯發科與輝達（NVIDIA）共同開發首款個人AI超級電腦的GB10超級晶片將開賣，加上外資列首選，股價大漲6.69%、收1,355元，飛過年線，為今日多頭大前鋒；金像電（2368）續創盤中、收盤新高，分別達323.5元、323元；台光電（2383）也續創盤中965元、收盤957元新天價。但另一方面，國票金（2889）雖挾逾21萬張大量蟬聯人氣王，股價卻大舉回落8.7%，盤中更一度打落跌停。

統計今日成交值前5名個股股價全面收紅，依序為：台積電254.9億元，股價漲0.93%、收1090元；聯發科175.15億元，股價漲6.69%、收1355元；智邦84.36億元，股價漲4.74%、收796元；世芯-KY78.5億元，股價漲4.67%、收3365元；奇鋐6（3017）8.14億元，股價漲2.01%、收811元。

統計今日成交量前5大個股，金融股即包辦前四位，但股價表現跌多漲少。依序為：國票金成交216,685張，股價跌8.7%、收15.75元；新光金（2888）成交128,626張，股價跌0.45%、收11.15元；中信金（2891）成交84,288張，股價跌1.13%、收43.9元；台新金（2887）成交70,625張，股價漲0.31%、收16.25元；定穎投控（3715）成交65,281張，股價漲5.49%、收55.7元。

統計9日股價收漲停個股有18檔，其中僅3檔成交量逾萬張，分別為金居（8358）29,973張、南電（8046）26,815張、IET-KY（4971）11,862張。依漲幅排序為：笙科（5272）漲10%、收22.55元；矽統（2363）漲10%、收49.5元；幸康（3332）漲9.99%、收45.7元；金居漲9.97%、收62.9元；上緯投控（3708）漲9.96%、收78.4元；天方能源（3073）漲9.96%、收50.8元；聯亞（3081）漲9.95%、收348元；地心引力（3629）漲9.93%、收32.65元；攸泰科技（6928）漲9.91%、收44.9元；飛捷（6206）漲9.91%、收127.5元；均華（6640）漲9.91%、收754元；博磊（3581）漲9.91%、收34.95元；豪勉（6218）漲9.9%、收22.2元；智晶（5245）漲9.89%、收29.45元；南電漲9.88%、收139元；東典光電（6588）漲9.88%、收31.15元；IET漲9.86%、收156元；鼎炫-KY（8499）漲9.84%、收206.5元。