不甩關稅政策 台股尾盤收高 科技股領漲 聯發科漲85元 台積電收1090元

台股今日收盤擺脫上午低迷走勢，在大型權值股領軍下強勢反彈，加權指數終場大漲164.74點，收在2萬2527.01點，漲幅0.74%，成交值3104.63億元，雖量未明顯放大，但對比昨日2727.91億元已稍微回溫，櫃買指數同步收紅230.79點，1.13%，台積電上漲10元，收1090元。

受美股漲跌互見影響，台股早盤一度下挫109.1點，最低觸及2萬2211.1點，但隨後買盤進駐，指數翻紅走高，尾盤觸及當日高點2萬2527.01點作收。

觀察各類指數，今日台股由電子族群領軍反彈，類股漲幅前十名幾乎由電子類股包辦，電子通路類2.25%、電腦及週邊1.83%，顯示資金明顯回流科技股，半導體指數也上漲1.29%，帶動電子指整體上揚1.22%。

反觀傳產與金融表現分歧。金融類指數下跌0.71%，為壓抑指數表現的主要族群之一；航運類跌勢更重，收黑1.41%。整體來看，今日大盤漲幅0.74%，漲勢主要集中於電子股。

觀察盤面個股，權王台積電上漲10元，收在1090元，漲幅0.93%；鴻海收漲2元至161元，漲幅1.26%；聯發科大漲85元收1355元，漲幅6.69%；緯創漲2元，收120.5元，漲幅1.69%；廣達上漲4元至276元，漲幅1.47％；長榮表現也收漲3元至198元，漲幅1.54％。

關稅未明，是否再次衝擊股市？統一投顧董事長黎方國指出，市場對關稅不確定性差不多反應完了，隨著關稅稅率公布反而會消除不確定性，反觀半年報即將在8月中旬前陸續公布，市場關注焦點逐漸轉向企業基本面。

他表示，匯率升值恐壓縮出口導向企業的毛利率，產生匯損，加上拉貨潮導致上半年淡季變旺季，接著下半年恐出也會影響景氣放緩，台股後市將面臨雙重考驗，操作宜轉趨保守。投資人若已有獲利，可逢高減碼、拉高現金部位，或者轉向高殖利率等防禦型標的因應震盪。