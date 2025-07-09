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王品大漲逼近填息、寒舍一日填息 觀光餐飲股成資金避風港

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

關稅紛擾下，觀光餐飲股再度受資金青睞。類股股王王品（2727）9日股價大漲，盤中來到243元，漲幅超過7%，只差一檔即完成填息。今日進行除息的寒舍（2739）亦上演一日填息，表現亮眼。法人表示，台股近期市場仍受關稅、匯率等不確定因素影響，但內需消費動能依舊穩健，隨著暑假旅遊與聚餐旺季來臨，觀光與餐飲類股重獲資金關注，股價表現強勢。

王品在7月3日進行除息，每股配息14.59元，僅不到一周的時間已逼近填息價位243.5元。市場主要看好，王品暑假進入餐飲旺季，第3季營運可期，王品旗下各品牌亦推出多樣消費活動，並積極發展異業結合、打造聯名限定商品，以維持品牌討論熱度並帶動銷售成績。以近期展開的青花驕與國立故宮博物院的聯名活動為例，不僅開啟餐飲與藝術跨界聯名的全新篇章，結合麻辣鍋饗宴與國寶級展演，以去年聯名的經驗來看，品牌聲量與門市回訪率皆有顯著提升，今年也預估活動期間營收可望較同期成長約15%。

展店方面，因應暑假需求，王品近期也加快展店腳步。其中鐵板燒品牌「阪前」首度插旗新北市，於板橋民生商圈開出第1家門市，並於6月27日開幕，全台阪前門店同步推出內用套餐贈「海鮮珠寶盒」活動，力拚來客數。同期間，平價鍋物品牌「石二鍋」也拓點中部與雲林市場，沙鹿中山店與虎尾公安店接連開幕，並搭配會員限定優惠，搶攻暑期聚餐與親子商機。

寒舍今日進行除息交易，每股配息1元，開盤除息參考價39元，盤中股價來到40.25元，漲幅超過3%，並在除息首日完成填息。寒舍表示，下半年將持續優化各面向營運策略，在業務行銷層面，強化訂價機制與市場區隔策略，並配合國際萬豪集團推出品牌住房專案，提升市場占有率。國旅布局上，礁溪寒沐酒店針對暑期檔期推出夏季溫泉食宿專案，結合黃金河稻獨木舟體驗與愛玉DIY活動，吸引親子家庭客群，可望提升住房率。

王品 除息 餐飲

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