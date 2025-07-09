美台關稅樂觀？台股拉尾盤站回5日線 新台幣連4貶
台股加權指數9日開低走高，以盤中最高價收盤，一舉收復5日10日及月線，市場對美台關稅預期呈現樂觀，收22,527.01 點，上漲164.74點。
至於新台幣匯價今早盤狹幅整理，午盤以29.098暫收，小貶3分，成交量為6.13美元。
今早美元指數仍維持在97.6附近，相對偏強；但出口商擔心新台幣展開另一波升值行情，持續找好價位拋匯；至於外資仍呈現小買，新台幣在買、賣兩股力道拉鋸下，陷窄幅盤整格局。
今早新台幣震盪區間約在29.11~29.066之間。
本周以來，新台幣匯價已呈連4貶（至今日午盤），受對等關稅談判結果遲遲未出爐，觀望氣氛濃，昨天外資淨匯出逾1億美元，今天新台幣上午也都在29元以上價位交易。
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