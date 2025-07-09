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關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

台股上漲164點收22,527點 台積電漲10元收1,090元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。示意圖。聯合報資料照片
台股。示意圖。聯合報資料照片

台股9日收盤上漲164.74點，終場以22,527.01點作收，成交量3,104.63億元；台積電（2330）收盤價1,090元，上漲10元，漲幅0.93%。

9日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、智邦（2345）、世芯-KY（3661）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、台燿（6274）、貿聯-KY（3665）及新盛力（4931）；成交金額大且疲軟者則為：台灣大（3045）、遠傳（4904）、中信金（2891）、國票金（2889）、元太（8069）、世紀鋼（9958）、富邦金（2881）、康霈*（6919）及訊達（6140）。

第一金投顧表示，台股指數短線被台積電拉高，目前位階較高，市場已經預期低的關稅，倘若不如預期，恐有大幅修正的風險。除了川普的關稅，季報普遍不佳及除權息扣除點數，可以等待局面明朗，目前可適當減碼因應潛在的風險。關稅解放日再度延後到8月1日，三周的時間繼續談判與整理，市場將更加觀望。市場將開始擔心第2季的匯損及第3季的旺季不旺，因此漲多的個股不建議追高，績優的股票等待拉回再行布局。

目前各產業輪動快速，位置夠低皆有機會反彈。暑假旺季即將到來，旅行社如雄獅（2731）、山富（2743）等，餐飲如王品（2727）等，可以留意。AI方面、組裝廠包含緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）等第2季表現不錯，IC設計看好祥碩（5269）具備併購題材6月走升，製鞋、紡織股受惠越南談下來20%關稅，包含儒鴻（1476）、聚陽（1477）、鈺齊（9802）、來億-KY（6890）、志強-KY（6768）等可以留意，此外也可留意綠能如泓德能源（6873）等、2奈米概念股等。選股建議以權值股、低基期、績優股三大方向為主。漲多個股不追高，等待拉回再行進場。

台積電 關稅

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