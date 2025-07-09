老 AI 業績噴發！川普關稅未落地前 這幾檔撐住台股底氣

美國總統川普於美東時間8日在社群平台宣布，將於9日上午發布針對至少7國的貿易通知函，並於下午再公布更多名單。消息一出，市場觀望情緒升溫，台股9日早盤指數再度回測月線。不過，在AI龍頭輝達（NVIDIA）股價收盤創歷史新高，加上6月多家科技權值股交出亮眼財報，「老AI族群」買盤重啟，包括聯發科（2454）、鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、日月光投控（3711）等皆一片漲聲，為台股提供有力支撐。

法人指出，即便市場短線受到關稅政策不確定性干擾，老AI供應鏈憑藉強勁基本面與持續擴大的AI伺服器商機，成為資金避風港。後續關注重點將聚焦於：川普關稅名單是否波及台廠供應鏈、AI伺服器客戶是否提前拉貨、第3季財報與法人展望是否延續成長動能。

緯創6月營收達2,091.82億元，月增0.37%、年增1.35倍，連二月創新高，且站穩2,000億元大關；第2季營收首度衝破5,000億元，衝上5,512.92億元，季增近6成、年增1.3倍，續刷新紀錄；上半年營收8,977.77億元，年增87.36%，改寫同期新高。另，緯創旗下伺服器子公司緯穎6月營收達858.08億元，月增20.6%、年增179%，維持成長態勢，上半年營收3,913.99億元、年增166.1%。

緯創預估，第3季筆電、桌機與顯示器出貨將與第2季持平，AI伺服器方面，第3季出貨動能將持續向上，相關營收有望較第2季成長，全年AI伺服器營收目標維持三位數百分比的成長。

散熱模組大廠奇鋐6月營收首度突破百億元大關、達106.06億元，連5月刷新高，月增7.3%、年增76.4%；第2季營收295.95億元，連4季寫新高，季增26.84％、年增79.54％；上半年營收529.27億元，年增66.48％，同步改寫同期新高。

奇鋐第2季出貨以輝達GB200、H200為主，供應品項為水冷板。法人看好，隨著輝達GB200、GB300熱度延燒，奇鋐本季營運仍將維持高檔。奇鋐董事長沈慶行日前於法說會估計，全年營運將呈現逐季成長，第4季為業績最高峰。

網通大廠智邦近年搶進AI智慧網卡及AI加速器，讓營收從百億快速邁向200億元關卡。2025年6月營收首度突破200億元關卡，達245.43億元，連4月創新高；第2季營收606.1億元，季增41.7%、年增1.48倍；上半年營收1,033.6億元，年增138.9%，改寫同期新高，並逼近2024年全年營收1,104億元。法人看好，智邦第3季營收可望較第2季成長，續創新高，下半年營收更勝上半年。

台股股王信驊（5274）受惠伺服器晶片營收成長所挹注，6月營收7.82億元，月增3%、年增55%，再創歷史新高；第2季營收約22.46億元，季增8.7%、年增65.6%；上半年營收43.12億元，年增82%，創同期新高。

廣達（2382）受惠輝達GB200 AI伺服器出貨持續放量，6月營收1,898.68億元，月增18.48%、年增70.56%，改寫單月次高；第2季營收5,041.21億元，季增3.79%、年增62.6%，首度衝破5,000億元大關，續寫單季新猷；上半年營收9,897.94億元，年增73.99%，與6月、第2季同步寫下歷年同期最佳成績。

展望下半年，廣達表示，筆電出貨動能因客戶提前拉貨，前兩季筆電出貨都較預期強勁，下半年季節性旺季拉貨動能恐較往年和緩，須審慎保守看待。AI伺服器方面，上半年並未看到AI伺服器客戶因關稅而提前拉貨、訂單如先前預期，今年營運將逐季平緩走揚，下半年一定比上半年好。

英業達（2356）6月營收632.74億元，創同期新高，月增3.38%、年增24.24%；第2季營收1,865.77億元，改寫單季次高，季增18.8%、年增20.95%；上半年營收3,436.12億元，年增20.71%。英業達表示，雖然受到關稅影響，客戶提前拉貨動能強勁，預期下半年筆電出貨量仍可望持平上半年水準，而全年AI伺服器出貨將有雙位數成長。