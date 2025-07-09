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台積電止跌 台股震盪由黑翻紅重返月線

中央社／ 台北9日電
台股今天震盪整理，早盤下跌逾百點，盤中權王台積電止跌，台股震盪由黑翻紅重返月線。記者尹慧中攝影
台股今天震盪整理，早盤下跌逾百點，盤中權王台積電止跌，台股震盪由黑翻紅重返月線。記者尹慧中攝影

市場觀望美國貿易政策及關稅進展，台股今天震盪整理，早盤下跌逾百點，盤中在權王台積電止跌及聯發科大漲逾6%下，指數翻紅重回月線22315點之上，市場資金今天輪動至電線電纜股、ABF載板等電子族群。

10時32分左右，加權指數為22417.87點，上漲55.6點。電子股上漲0.55%、金融股下跌0.78%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.96%。

觀察電子權值股盤中表現，鴻海最多上漲2.5元為161.5元；聯發科股價至1350元，漲幅逾6%。

因美國總統川普擬將銅和藥品的關稅納入逐漸擴大的貿易政策範圍內，今天盤中電線電纜股表現不俗。榮星早盤攻高漲停16.8元後拉回，盤中上漲逾5%；華榮上漲逾3%、大亞上漲逾1%。

受惠輝達Blackwell架構GPU推升AI伺服器升級需求，ABF載板族群今天股價走強，欣興上漲逾3%，南電上漲近4%，景碩上漲逾1%。

資深分析師簡伯儀指出，台股近期盤中呈現震盪整理，反映市場對美國關稅政策的不確定性，加上量能持續萎縮，指數回測年線支撐，出現初步止穩跡象。

不過他提醒，美國關稅變數仍未明朗，且短期均線持續下壓，整體走勢仍偏弱；若短線超跌，仍不排除技術性反彈機會。

台股 美國 關稅

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