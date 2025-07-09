關稅變數未除 台股下挫逾百點拉回 台積電最低探1065元

受關稅政策不確定性再次籠罩，台股昨日開低震盪，觀察今日早盤，台股加權指數2萬2253.17點開出，一度下挫逾百點，至2萬2211.1點，不過隨後便回穩至2萬2341點附近；櫃買指數開228.1點，權值股台積電開1070元，較昨日收盤跌10元開出，最低至1065元，鴻海則以159元平盤開出，接著翻紅至160.5元。

美國總統川普明確表態，不會延長8月1日對等關稅大限，並揚言將對銅、藥品與晶片等個別項目加徵新關稅。川普政府於7月7日公布14國最新關稅清單，其中日本、韓國稅率達25%，印尼、孟加拉、泰國則超過30%。對此，外界也高度關注台灣、歐盟及中國關稅金額。

美股周二漲跌互見，投資人消化川普揚言開徵新關稅的訊息，道瓊工業指數下跌165.60點，收在4萬4240.76點，跌幅0.37%；標普500指數小跌4.46點，收6225.52點，跌幅0.07%；那斯達克指數微幅上揚5.94點，收2萬418.46點，漲幅0.03%。科技股走勢相對強勁，費城半導體指數大漲100.02點，漲幅達1.8%，收5641.22點。市場恐慌情緒降溫，VIX指數下滑5.51%，報16.81點。其中與台股高度正相關的台積電ADR則小幅修正0.57%、輝達收紅，漲幅1.11%。

台股昨日開低震盪，盤中一度下挫近250點，尾盤在電子權值股回穩帶動下跌幅收斂，終場加權指數下跌66.45點，收2萬2362.27點，跌幅0.3%，成交量2827.06億元。櫃買指數同步走弱，下跌0.72點，收228.22點，跌幅0.31%，成交值為858.4億元。整體市場呈現價跌量縮格局，投資人持續觀望美國關稅政策動向。

法人指出，短線來看，隨鄰近國家稅率公布、利空逐步鈍化，台股有望跟進反彈。加上川普釋出對談判持開放態度的訊號，也有助緩解市場緊張情緒，預料加權指數短線將維持在年線附近震盪，靜待關稅結果明朗化。