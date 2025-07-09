台股開盤下跌109點 台積電開低10元

台股9日開盤指數下跌109.1點，開盤指數為22,253.17點。台積電（2330）開盤價1,070元，下跌10元。

群益投顧表示，台美關稅談判結果只要未明顯較多數市場預期在10~20%差太多，應有短線「變數釐清」漲勢。惟關稅相對過去墊高，存相對較多負面衝擊風險；而台廠另有美援指數走弱影響，美國則有對等關稅及大而美法案推升通膨疑慮。台股連三交易日下跌，折射對台美關稅談判的焦慮。未來關稅匯率通膨景氣存多重變數疑慮下，現階段股市上檔可預期空間估有限。強勢題材股守技術面應對、避免追高，逢高汰弱留強。

操作題材可留意： 1.PCB股─本波逆勢強漲，雖然形成賣壓漸增的族群個股分歧化表現態勢。但PCB股過往因低毛利長期在整體電子股中本益比偏低，雖然股價波段大漲，但近年該產業因AI伺服器市場持續高速成長帶動需求與毛利攀升，拉平股價強漲的評價拉高。台光電（2383）作勢挑戰千元大關，亦帶動族群個別股向上比價效應。 2.資服概念股─於總經大環境存不確定性風險，題材炒作為主的熱門族群，籌碼面反相對受益一般散戶（對基本面疑慮高）抱不住，而能維持高檔強勢輪動。基本面除受惠企業客戶資訊建置需求外，生成式AI快速發展使企業安全面臨大挑戰,進一步推升AI資安需求。

周二（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,240.76點，下跌165.5點、跌幅0.37%；S&P500指數下跌0.07%；那斯達克指數上漲0.03%；費半指數上漲1.8%。台積電ADR跌0.57%，收在227.86美元，較台北交易溢價22.5%。

投資人消化了諸多貿易相關消息，包括美國總統川普放話不會再為對等關稅8月1日的最後新期限延期，而且他揚言對銅和藥品課徵新關稅。川普表示，美國將對銅徵收50%的關稅；美國近月銅期貨應聲飆漲13%，收在歷史新高每磅5.6450美元，也創下1968年有紀錄來最大單日漲幅。

有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）下跌5.5%，可見市場很大程度上對川普在關稅問題上的恫嚇不以為意。根據Tradeweb的數據，美國10年期公債殖利率小幅升至4.415%。

三大法人周二集中市場合計買超49.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超6.3億元，投信賣超1.3億元，自營商（自行買賣）買超11.1億元，自營商（避險）買超33.6億元。

永豐期貨說，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,218口至503口，其中，外資淨空單增加742口至57,530口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,120口至6,136口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01下降至0.98。VIX指數下降0.6至24.51。外資台指期買權淨金額-0.99億元 ; 賣權淨金額-0.83億元。整體選擇權籌碼面中性。