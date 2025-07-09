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市場持續關注美貿易協議動向 牽動台股走勢

中央社／ 台北9日電
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普簽署行政命令，將對等關稅豁免期限從7月9日延長至8月1日，也將銅和藥品的關稅威脅，納入他逐漸擴大的貿易政策範圍內，美股4大指數8日收盤漲跌互見。法人表示，本週市場關注焦點，仍在美國將公布的一系列貿易協議，預料將牽動台股走勢。

凱基投顧表示，由於美國對等關稅生效日由7月9日延至8月1日，預期稅率仍有轉圜空間，亞洲股市8日收盤大多收漲，並帶動台股跌幅收斂。技術面觀察，8日大盤回補6月25日多方缺口，也就是22201點至22284點，最後重返月線、年線之上，可觀察盤勢是否有望止穩反彈。

美股8日表現，道瓊工業指數下挫165.60點或0.37%，收報44240.76點；標普500指數微跌4.46點或0.07%，收在6225.52點；那斯達克指數小漲5.94點或0.03%，收20418.46點；費城半導體指數上揚100.01點或1.80%，收5641.22點。

台股8日下跌66.45點，收在22362.27點，成交值新台幣2720.28億元。三大法人合計買超47.73億元，其中，自營商買超44.79億元，投信賣超0.56億元，外資及陸資買超3.5億元。

個股方面，根據證交所資料，外資8日買超金融股居多，前3名包括台新金1萬2467張、元大金1萬1628張，以及合庫金1萬807張；彰銀、兆豐金則分居第4、第9名。

外資賣超前3名為中信金2萬9654張、華航2萬2711張，以及凱基金1萬8600張。

台股 美國

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