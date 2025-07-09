台股憑藉剛需 在第3季迎接蹲低反彈

國泰投信表示，目前關稅最終定案還是未知數，市場壟罩在不確定性較高的氛圍下，觀望情緒明顯，連帶台股出現漲多修正；但長線來看，在AI趨勢主導市場下，台灣在整體AI產業鏈上的高度參與，短時間內難有其他國家可替代，台股仍有望回歸基本面，憑藉市場剛需在第3季迎接蹲低反彈的機會。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，全球AI半導體市場規模持續擴張，預估在2028年將會成長到1,965億美元，相當於2023年市場規模537億美元的近四倍。而台股受惠AI題材力度強勁，企業獲利有機會在AI需求強勁的前提下再迎來增長。短期的漲多整理反而可以視作逢低布局的時機，建議投資善用定期定額逢低買進的策略布局台股，有機會捕捉台股出貨行情。

梁恩溢提到，觀察台灣AI龍頭在全球的市占率仍高，掌握全球產業話語權，護國神山台積電（2330）在全球晶圓代工產業的市占比高達60%，更是一舉奪下全球之冠，此外台灣還有聯發科（2454）、華碩（2357）等電子股，在國際上同樣表現強勢，顯示台灣在晶片製造、伺服器整合與周邊設備具備全面性，深具投資潛力。但一般投資人若想透過個股投資捕捉市場成長契機，在瞬息萬變的股市中可能面臨較大風險，且多數投資人無法時刻盯盤，容易錯失進出場機會。台股長線成長機會大，投資人透過國泰台灣高股息基金一次打包這些涵蓋台積電在內的多檔個股，由經理人主動捕捉市場行情並動態調整投資組合比例，打造進可攻、退可守的投資布局。

國泰台灣高股息基金具有配息與不配息級別，讓投資人依照自己的需求自由選擇合適的投資方法。7月起響應金管會普惠金融政策，鼓勵民眾透過有紀律的方式規劃退休理財計畫，國泰台灣高股息基金亦新增不配息的TISA級別，民眾能夠透過更低廉的經理費申購國泰台灣高股息基金及國泰泰享退2049目標日期組合基金在內的兩檔TISA級別主動式基金；除了具有經理費優勢，國泰投信2檔TISA級別基金每個月最低只要1,000元便可申購，目前更享0手續費優惠，投資人可及早為退休做準備，感興趣的投資人可透過基富通平台申購。