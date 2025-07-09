快訊

大陸商務部：將漢翔、中信造船等8家台灣實體列入出口管制管控名單

美國務院示警：有人用AI冒充國務卿魯比歐聯繫多國外長

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 成長動能仍具支撐力 下半年或有財報驚喜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據野村投信台股團隊訪查，CSP 2025年大舉下單AI伺服器，惟受限於組裝產能，上半年交貨可能僅訂單的三成。隨4、5月起供應鏈狀況改善，GB200出貨放量，下半年交貨動能將顯著升溫，反而有望顯著貢獻營收與獲利，甚至帶來財報驚喜。從大趨勢來看，中東推動主權AI、AWS積極擴張ASIC訂單，顯示AI需求維持高檔，今、明兩年需求反轉的可能性極低。因此，即便部分產業可能面臨庫存調整壓力，AI成長動能仍具支撐力，此刻是布局野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）市值型主動式ETF適當時機。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳表示，亞馬遜、微軟、Google、Meta 等四大雲端服務業者積極推進AI布局，除了持續採用NVIDIA與AMD等晶片外，也積極投入自研晶片的開發，帶動相關特殊應用晶片（ASIC）需求明顯升溫，也為台廠供應商帶來實質利多。其中，IP大廠世芯-KY（3661）順利取得AWS Trainium 3訂單，該晶片預期將於2026年第2季初開始量產，並挹注世芯2026年獲利約18億美元，近期多家外資券商陸續上修目標價，也帶動世芯-KY近一個月股價大漲近17%。

另一方面，輝達GB200量產邁入高峰，ODM在內包括廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）營收動能加溫，5月營收分別大增58%、162%、187%，隨著下世代旗艦GB300預計下半年接棒上陣， 將更進一步推升營運表現。除電子產業有亮點外，美越成功達成關稅貿易協定、降低供應鏈成本與貿易不確定性，預期Nike、Adidas、GAP等品牌大廠將加速擴大在越南的採購規模，台灣相關成衣、製鞋業者中，例如：儒鴻（1476）、聚陽（1477）、鈺齊-KY（9802）等，過去早已深耕越南布局，具備完整供應鏈與快速調整的能力，預期成為轉單效應的主要受惠者，成為傳產中下階段具備落後補漲潛力的族群。

展望後市，林浩詳分析，關稅談判雖仍有不確定性，但大致上都朝著好的方向前進，加上第3季聯準會高機率啟動降息、刺激消費力道回溫，預期下半年台股仍有機會挑戰年內高點甚至前高。投資人可聚焦在長期趨勢向上的產業，包括電子中AI相關（AI 伺服器、高效運算、ASIC、先進封裝測試供應鏈），傳產中具政策支持者（受惠轉單之成衣/製鞋業者，綠電產業），若股價短線因漲多而拉回，反而將是中長線布局良機。即便關稅不確定性再起，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色。

根據00985A公開說明書，單一持股的投資比例最高可達30%，AI驅動的結構性需求仍未改變，00985A市值型主動式 ETF 更突顯其投資優勢掌握個股商機及超額報酬的投資機會，野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）預計7月21日掛牌上市，採年配息機制。

AI ETF

延伸閱讀

川普宣布對進口銅課50％關稅…市場震撼！第一銅利多、製造業壓力大

否認延長對等關稅寬限期 川普：8月1日就是期限

工商團體：面對對等關稅要比誰的氣長

川普：將對銅課50%關稅 晶片稅率很快出爐

相關新聞

關稅變數未除 台股下挫逾百點拉回 台積電最低探1065元

受關稅政策不確定性再次籠罩，台股昨日開低震盪，觀察今日早盤，台股加權指數2萬2253.17點開出，一度下挫逾百點，至2萬...

台股開盤下跌109點 台積電開低10元

台股9日開盤指數下跌109.1點，開盤指數為22,253.17點。台積電（2330）開盤價1,070元，下跌10元。

台股憑藉剛需 在第3季迎接蹲低反彈

國泰投信表示，目前關稅最終定案還是未知數，市場壟罩在不確定性較高的氛圍下，觀望情緒明顯，連帶台股出現漲多修正；但長線來看...

AI 成長動能仍具支撐力 下半年或有財報驚喜

根據野村投信台股團隊訪查，CSP 2025年大舉下單AI伺服器，惟受限於組裝產能，上半年交貨可能僅訂單的三成。隨4、5月...

野村投信展望第3季台股：短線波動 看好 AI 及綠電

美國政策面的高度不確定性造成台股今年上半年的震盪起伏走勢，隨著對等關稅議題逐漸塵埃落定，2025年第3季來自政策面的干擾...

台積電神祕大單 撐住台股…外資期貨淨空單持續創高

台灣等不到美國對等關稅通知，台股昨（8）日開低震盪，盤中跌破月線，一度大跌238點，最後靠台積電尾盤神祕大單收斂跌勢，終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。