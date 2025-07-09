AI 成長動能仍具支撐力 下半年或有財報驚喜

根據野村投信台股團隊訪查，CSP 2025年大舉下單AI伺服器，惟受限於組裝產能，上半年交貨可能僅訂單的三成。隨4、5月起供應鏈狀況改善，GB200出貨放量，下半年交貨動能將顯著升溫，反而有望顯著貢獻營收與獲利，甚至帶來財報驚喜。從大趨勢來看，中東推動主權AI、AWS積極擴張ASIC訂單，顯示AI需求維持高檔，今、明兩年需求反轉的可能性極低。因此，即便部分產業可能面臨庫存調整壓力，AI成長動能仍具支撐力，此刻是布局野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）市值型主動式ETF適當時機。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳表示，亞馬遜、微軟、Google、Meta 等四大雲端服務業者積極推進AI布局，除了持續採用NVIDIA與AMD等晶片外，也積極投入自研晶片的開發，帶動相關特殊應用晶片（ASIC）需求明顯升溫，也為台廠供應商帶來實質利多。其中，IP大廠世芯-KY（3661）順利取得AWS Trainium 3訂單，該晶片預期將於2026年第2季初開始量產，並挹注世芯2026年獲利約18億美元，近期多家外資券商陸續上修目標價，也帶動世芯-KY近一個月股價大漲近17%。

另一方面，輝達GB200量產邁入高峰，ODM在內包括廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）營收動能加溫，5月營收分別大增58%、162%、187%，隨著下世代旗艦GB300預計下半年接棒上陣， 將更進一步推升營運表現。除電子產業有亮點外，美越成功達成關稅貿易協定、降低供應鏈成本與貿易不確定性，預期Nike、Adidas、GAP等品牌大廠將加速擴大在越南的採購規模，台灣相關成衣、製鞋業者中，例如：儒鴻（1476）、聚陽（1477）、鈺齊-KY（9802）等，過去早已深耕越南布局，具備完整供應鏈與快速調整的能力，預期成為轉單效應的主要受惠者，成為傳產中下階段具備落後補漲潛力的族群。

展望後市，林浩詳分析，關稅談判雖仍有不確定性，但大致上都朝著好的方向前進，加上第3季聯準會高機率啟動降息、刺激消費力道回溫，預期下半年台股仍有機會挑戰年內高點甚至前高。投資人可聚焦在長期趨勢向上的產業，包括電子中AI相關（AI 伺服器、高效運算、ASIC、先進封裝測試供應鏈），傳產中具政策支持者（受惠轉單之成衣/製鞋業者，綠電產業），若股價短線因漲多而拉回，反而將是中長線布局良機。即便關稅不確定性再起，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色。

根據00985A公開說明書，單一持股的投資比例最高可達30%，AI驅動的結構性需求仍未改變，00985A市值型主動式 ETF 更突顯其投資優勢掌握個股商機及超額報酬的投資機會，野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）預計7月21日掛牌上市，採年配息機制。