台積電神祕大單 撐住台股…外資期貨淨空單持續創高

台灣等不到美國對等關稅通知，台股昨（8）日開低震盪，盤中跌破月線，一度大跌238點，最後靠台積電（2330）尾盤神祕大單收斂跌勢，終場小跌66點，力守月線。在方向不明之際，外資昨轉小幅買超6.3億元，但期貨淨空單持續增加至57,530口創新高。

金管會昨日信心喊話，表示台股基本面穩健，上市櫃前五月營收創下歷年新高，金管會將緊盯對等關稅進度以及國際金融情勢變化，隨時機動採行必要因應措施應變，維護資本市場穩定及投資人權益。金管會並公布，截至7日止，信用交易整戶擔保維持率為174.32%，仍處正常合理範圍內。

美國在台灣時間8日陸續發布多國對等關稅稅率，但台灣一直沒有等到關稅信函，台股加權指數昨日以低盤開出，最低跌到22,190點，反倒是日本、南韓等收到關稅通知函的日股、韓股逆勢上漲。

權王台積電昨日開盤沒多久便跌15元，最低跌到1,065元，臨收盤前由神祕大單以6,541張大量推升台積電股價，一口氣沒收15元跌點，以平盤1,080元作收，順勢收斂台股跌幅，加權指數終場跌66點收22,362點，守住月線22,318點。千金股維持19千金，漲跌互見，以穎崴跌停最弱勢。

根據統計，台積電最後一盤買盤，除少部分公股券商外，主要來自花旗、美林等外資券商，以及凱基、群益等本國大券商，較特殊的是小券商、小據點也湧入不少買盤，投顧法人推測可能是短線當沖單。

台股昨日成交金額為2,827億元，雖高於前一日的2,690億元，但仍比上周的日均量3,614億元大減21.7%，反映投資人在關稅稅率之前退場觀望。法人認為，在關稅議題明朗之前，大盤方向不明，成交量難以放大。

三大法人買賣超金額同步縮水，昨日合計買超49.8億元。其中，外資轉賣為買，但買超金額僅6.3億元；投信連七賣，但昨日賣超縮小到1.3億元，累計這波連七賣共賣超192.1億元；自營商為昨日買超主力，共買超44.7億元，已連六買。

不過，外資雖然在現貨市場轉賣為小幅買超，但在期貨市場擴大放空力道，昨日未平倉淨空單加碼742口，累計達57,530口，已連續三日改寫歷史新高。