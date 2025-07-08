這家全台別無分號的公司 月底將大方發出近40億元股息

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
全台別無分號的臺灣證券交易所將於本月底將發出6元股利，現金、股票各半，其中，股息總金額便將近40億元。圖／AI生成示意圖
全台別無分號的臺灣證券交易所將於本月底將發出6元股利，現金、股票各半，其中，股息總金額便將近40億元。圖／AI生成示意圖

全台別無分號的臺灣證券交易所將於本月底將發出6元股利，現金、股票各半，其中，股息總金額便將近40億元。

證交所日前股東常會通過每股配發6元股利，其中，現金股利每股配發3元，分派金額3,997,417,944元；股票股利每股配發3元，分派金額39億9,741萬7,940元，辦理轉增資發行新股399,741,794股。並將以7月16日為現金股利配發暨增資基準日，7月12日起至7月16日止停止辦理股東名簿記載變更，以7月30日為現金股利發放日。

證交所目前實收資本額133億2,472萬6,480元，每股面額10元，增資後發行股份總額173億2,214萬4,420元，分為1,732,214,442股。

證交所股票僅少數在外流通，一般人想投資可不容易，以合庫銀行2024年11月28日向富邦集團董事長蔡明忠的道盈實業公司買進證交所普通股2000萬股為例，每股交易價格達85元。

股利 股票 證交所

延伸閱讀

證交所助優質企業IPO

富邦集團董事長蔡明忠：企業要識時識勢

蔡明忠陽明交大演講 揭露一生處事三原則：自省、同理他人、地球觀

台灣大蔡明忠盼政策與時俱進 公平會回應了

相關新聞

資金重心轉向ASIC！大和資本點名11台廠出列 「這檔」評級優於大盤

大和資本認為，由於AI發展已正式邁入第二階段，ASIC躍居市場重心，全球投資方向也正悄然向ASIC領域轉進。因此推薦的2...

貨櫃三雄除息壓軸登場！陽明9日將除息 外資大賣逾萬張

貨櫃三雄陸續除息，打頭陣的長榮（2603）除息後仍陷入貼息，萬海（2615）則是在除息首日盤中就完成填息，壓軸的陽...

這家全台別無分號的公司 月底將大方發出近40億元股息

全台別無分號的臺灣證券交易所將於本月底將發出6元股利，現金、股票各半，其中，股息總金額便將近40億元。

法人：關稅議題衝擊趨於和緩 第3季聚焦強者恆強主題及地區

中國信託投信表示，美股自4月2日對等關稅宣布後低點反彈逾10%，主要來自於科技、通訊等類股貢獻。美股強者恆強態勢未變，資...

川普新關稅登場 亞股超淡定？外資解讀：市場逐步進入適應期

美國公布對日、韓等14國的關稅稅率，其中包括8月1日起對日、韓進口產品徵25%關稅，日本甚至比4月2日公布的稅率還增加了...

誰能搶占主導權？AI進化三階段 全球投資方向轉向這領域

大和資本在最新出具的「全球科技產業報告」中指出，由於AI發展已正式邁入第二階段，ASIC躍居市場重心，全球投資方向也正悄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。