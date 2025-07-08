這家全台別無分號的公司 月底將大方發出近40億元股息
全台別無分號的臺灣證券交易所將於本月底將發出6元股利，現金、股票各半，其中，股息總金額便將近40億元。
證交所日前股東常會通過每股配發6元股利，其中，現金股利每股配發3元，分派金額3,997,417,944元；股票股利每股配發3元，分派金額39億9,741萬7,940元，辦理轉增資發行新股399,741,794股。並將以7月16日為現金股利配發暨增資基準日，7月12日起至7月16日止停止辦理股東名簿記載變更，以7月30日為現金股利發放日。
證交所目前實收資本額133億2,472萬6,480元，每股面額10元，增資後發行股份總額173億2,214萬4,420元，分為1,732,214,442股。
證交所股票僅少數在外流通，一般人想投資可不容易，以合庫銀行2024年11月28日向富邦集團董事長蔡明忠的道盈實業公司買進證交所普通股2000萬股為例，每股交易價格達85元。
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