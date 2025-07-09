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IC設計廠 營收不同調

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計大廠聯詠（3034）、義隆、矽創 、力智、瑞鼎等昨（8）日公布6月業績，聯詠呈現小幅月減，第2季營收也略低於原估計區間；義隆6月業績小增，第2季營收表現飛過原預估區間低標。力智第2季業績季增逾二成，站上近11季高點。

聯詠6月合併營收84.25億元，月減2.1％、年減0.4％；第2季合併營收261.52億元，季減3.5％，年增3.6％，累計上半年合併營收532.72億元，年增7.2％。聯詠先前提到，國際經濟局勢變化大，今年下半年難有能見度，惟今年美元營收仍有機會成長。

義隆6月合併營收9.88億元，月增2％、年減3.9％；第2季合併營收為30.31億元，符合原預測區間30億至32億元，季減2.7％，年減3.8％，累計上半年合併營收為61.5億元，年減1.7％。

瑞鼎6月合併營收18.8億元，月減2.4％、年減11.2％；第2季合併營收58.49億元，季增0.4％，年減9.3％，大致符合預期。累計上半年合併營收為116.76億元，年減6.5％。

矽創6月合併營收為15.77億元，月增2.7％、年增15.1％；第2季合併營收46.48億元，季增7.2％，年增6.2％，為近三季高點；累計上半年合併營收89.8億元，年增5.3％。

力智6月合併營收3.85億元，月減5％、年增14.1％；第2季合併營收為12.27億元，季增25.3％，年增33.1％，符合雙位數百分比成長的目標；累計上半年合併營收22.06億元，年增24.7％。

營收 聯詠

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