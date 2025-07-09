就市論勢／先進製程設備、光通訊 聚焦

盤勢分析

加權指數昨（8）日跌66點，以22,362點作收。值得注意的是，成交量僅2,827億元，顯示市場在等待關鍵變數明朗前，多空雙方皆趨於觀望，這也預示一股新動能正在醞釀。展望未來，兩大關鍵因素「美國關稅最終塵埃落定」與「AI的持續深化」，將成為引領台股挑戰新高的雙引擎。

近期市場最關注焦點，莫過於美國關稅政策。從已公布資訊來看，越南輸美課徵20%關稅，雖高於預期，但相較於泰國、馬來西亞等鄰國，情況相對有利。對於即將公布的台灣而言，只要最終稅率能低於日、韓的25%，便極有可能被市場解讀為重大利多，掃除籠罩台股已久的最大不確定性。資金信心可望迅速回籠，為市場注入強勁上漲動能。

投資建議

當前指數重回關鍵支撐，正是重新審視投資組合絕佳時機。

建議投資人採取穩健的兩手策略：一方面，順勢布局處於AI浪潮核心的優質成長股，掌握產業爆發主升段；另一方面，積極發掘在逆風中被市場低估的潛力標的，等待價值回歸。

由AI驅動的產業革命正以前所未有的深度與廣度展開。這股AI巨浪將確保關鍵供應鏈需求持續暢旺，從散熱模組、伺服器導軌、高階電源供應器，銅箔基板（CCL）與系統組裝，都將迎來新一波成長高峰。這股熱潮正從核心供應鏈向外擴散，帶動半導體先進製程設備、無塵室等廠務工程、光通訊等族群的輪動。

上半年表現相對沉寂的傳產類股，正悄悄醞釀谷底翻身契機。特別是運動用品、製鞋、紡織等族群，先前股價受東南亞關稅議題壓抑，多在低檔區徘徊。