快訊

涉簽假合約掏空大同公司上億資產 林郭文艷200萬交保

丹娜絲減弱仍「陰魂不散」…颮線接續襲台 凌晨雲圖驚見超大對流胞

就市論勢／先進製程設備、光通訊 聚焦

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（8）日跌66點，以22,362點作收。值得注意的是，成交量僅2,827億元，顯示市場在等待關鍵變數明朗前，多空雙方皆趨於觀望，這也預示一股新動能正在醞釀。展望未來，兩大關鍵因素「美國關稅最終塵埃落定」與「AI的持續深化」，將成為引領台股挑戰新高的雙引擎。

近期市場最關注焦點，莫過於美國關稅政策。從已公布資訊來看，越南輸美課徵20%關稅，雖高於預期，但相較於泰國、馬來西亞等鄰國，情況相對有利。對於即將公布的台灣而言，只要最終稅率能低於日、韓的25%，便極有可能被市場解讀為重大利多，掃除籠罩台股已久的最大不確定性。資金信心可望迅速回籠，為市場注入強勁上漲動能。

投資建議

當前指數重回關鍵支撐，正是重新審視投資組合絕佳時機。

建議投資人採取穩健的兩手策略：一方面，順勢布局處於AI浪潮核心的優質成長股，掌握產業爆發主升段；另一方面，積極發掘在逆風中被市場低估的潛力標的，等待價值回歸。

由AI驅動的產業革命正以前所未有的深度與廣度展開。這股AI巨浪將確保關鍵供應鏈需求持續暢旺，從散熱模組、伺服器導軌、高階電源供應器，銅箔基板（CCL）與系統組裝，都將迎來新一波成長高峰。這股熱潮正從核心供應鏈向外擴散，帶動半導體先進製程設備、無塵室等廠務工程、光通訊等族群的輪動。

上半年表現相對沉寂的傳產類股，正悄悄醞釀谷底翻身契機。特別是運動用品、製鞋、紡織等族群，先前股價受東南亞關稅議題壓抑，多在低檔區徘徊。

AI 關稅

延伸閱讀

京元電子營收／6月28.15億元、年增25% 創近期新高

矽格營收／6月16.2億元、年增近9% 創今年新高

高盛：台積明年有兩亮點 關注三大台廠後續發展

華為新旗艦機第4季上市 有望搭載麒麟9030處理器

相關新聞

台積電神祕大單 撐住台股…外資期貨淨空單持續創高

台灣等不到美國對等關稅通知，台股昨（8）日開低震盪，盤中跌破月線，一度大跌238點，最後靠台積電尾盤神祕大單收斂跌勢，終...

就市論勢／先進製程設備、光通訊 聚焦

加權指數昨（8）日跌66點，以22,362點作收。值得注意的是，成交量僅2,827億元，顯示市場在等待關鍵變數明朗前，多空雙方皆趨於觀望，這也預示一股新動能正在醞釀。展望未來，兩大關鍵因素「美國關稅最終塵埃落定」與「AI的持續深化」，將成為引領台股挑戰新高的雙引擎。

這家全台別無分號的公司 月底將大方發出近40億元股息

全台別無分號的臺灣證券交易所將於本月底將發出6元股利，現金、股票各半，其中，股息總金額便將近40億元。

法人：關稅議題衝擊趨於和緩 第3季聚焦強者恆強主題及地區

中國信託投信表示，美股自4月2日對等關稅宣布後低點反彈逾10%，主要來自於科技、通訊等類股貢獻。美股強者恆強態勢未變，資...

川普新關稅登場 亞股超淡定？外資解讀：市場逐步進入適應期

美國公布對日、韓等14國的關稅稅率，其中包括8月1日起對日、韓進口產品徵25%關稅，日本甚至比4月2日公布的稅率還增加了...

資金重心轉向ASIC！大和資本點名11台廠出列 「這檔」評級優於大盤

大和資本認為，由於AI發展已正式邁入第二階段，ASIC躍居市場重心，全球投資方向也正悄然向ASIC領域轉進。因此推薦的2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。