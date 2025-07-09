臺指公司、國泰金結盟

臺灣指數公司與國泰金（2882）昨（8）日舉行簽約典禮，在金管會金融市場發展及創新處處長胡則華見證下，宣示國泰金控暨子公司將透過臺指公司ESG資訊暨IR議合服務平台（IR Engage）的協助，深化責任投融資，完善盡職治理，落實永續金融。

臺灣證券交易所暨臺指董事長林修銘致詞表示，為呼應政府打造台灣成為亞洲資產管理中心、壯大資本市場價值政策，證交所集團推動ESG生態系，持續鼓勵各金融機構重視責任投融資、落實盡職治理。

臺指與國泰金控集團合作，由金控整合旗下銀行、證券、投信等子公司永續資料需求，使用TIP ESG資訊與IR議合平台服務，在責任授信、投資、融資流程中，納入TIP台灣永續評鑑資料幫助決策，並透過IR議合服務平台與企業議合、溝通ESG議題，以促進企業永續發展，提升長期價值。

國泰金控總經理李長庚表示，此次與臺指公司合作，是深化永續金融生態系的重要一步，展現國泰金控資訊透明化與議合機制的進步。