證交所通過輝創電申請股票上市案 將提報董事會核議

台灣的關稅到底會落在什麼區間？首先，有看到坊間說法認為台灣沒有出現在昨（7）日第一批通知的對象國家當中，應該是跟歐盟一樣接近達成貿易框架協議的狀態，因此美國暫時不寄送關稅通知書。

2025-07-08 15:13