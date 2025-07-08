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證交所通過輝創電申請股票上市案 將提報董事會核議

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所8日召開第852次有價證券上市審議委員會，審議輝創（6722）初次申請股票上市案，審議結果─通過，將提報臺灣證券交易所董事會核議。

輝創電子申請上市資本額7.8億元，董事長江義行，總經理江世豐，輔導上市承銷商為富邦證券。主要從事倒車雷達、攝影鏡頭、汽車防盜器、盲區偵測等產品研發、製造及銷售。市場結構為內銷31.7%、外銷68.3%。全體董事持股比率為董事八席占27.93%。

稅前純益：2022年為1億2,673萬9千元；2023年為3億9,615萬2千元；2024年為2億4,612萬4千元；2025年第1季為4,591萬1千元。每股稅後盈餘：2022年1.52元；2023年4.67元；2024年2.6元；2025年第1季0.48元。

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