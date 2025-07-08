川普新關稅登場 亞股超淡定？外資解讀：市場逐步進入適應期

美國公布對日、韓等14國的關稅稅率，其中包括8月1日起對日、韓進口產品徵25%關稅，日本甚至比4月2日公布的稅率還增加了1百分點，但日本股市7日不跌反升。外銀表示，美國展現的是仍想繼續談判的態度，亞股因此表現相對淡定。

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office）發布2025年下半年全球市場展望，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，市場陸續消化關稅帶來的衝擊，慢慢運行適應包括關稅和未來通膨等新的政治經濟格局。

稅率高低固然是各界關注重點，但更重要的是稅率要底定，廠商才能和上下游夥伴洽談成本分攤。距離8月1日還有超過三周的時間，目前還沒看到最終稅率出爐，之前4月2日公布的對等關稅效應，市場已經反映了，如今則在消化當中，這也是之所以現在市場看到新公布的關稅出來後，沒有太大衝擊的原因。

劉家豪認為，關稅稅率底定後，稅率對通膨影響會有一次性衝擊，而不會是連續的，預期下半年最有可能的情境是美國與全球同步軟著陸，美國聯準會將於未來12個月內降息3碼（75個基點）。