資金重心轉向ASIC！大和資本點名11台廠出列 「這檔」評級優於大盤

大和資本認為，由於AI發展已正式邁入第二階段，ASIC躍居市場重心，全球投資方向也正悄然向ASIC領域轉進。因此推薦的20檔「AI概念股」中，台廠就有台積電（2330）、聯發科（2454）等11檔入列。

基於AI將是未來科技業的發展重心，而AI中，ASIC更是未來幾年的重中之重，因而使得全球的投資方向，已正悄然向ASIC領域轉進。

徐禕成推薦的全球20檔「AI概念股」中，也隨勢偏重ASIC標的，且其中台系科技廠即高占11檔。

其中，建議「買進」的標的，在半導體領域有台積電、信驊（5274）、全新（2455）；零組件則包含台達電（2308）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、欣興（3037）；ODM與OEM廠則有智邦（2345）、廣達（2382）、緯穎（6669）。至於給予「優於大盤」評級的，僅有聯發科一檔。