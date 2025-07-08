快訊

救援遇水庫放水致1民眾、3警消命危？翡翠水庫管理局發聲澄清

「要怎麼睡覺？」川普擠牙膏式宣布新關稅 中經院長預期台灣關稅落在這區間

誰能搶占主導權？AI進化三階段 全球投資方向轉向這領域

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
大和資本在最新出具的「全球科技產業報告」中指出，由於AI發展已正式邁入第二階段，ASIC躍居市場重心，全球投資方向也正悄然向ASIC領域轉進。AI示意圖。圖／路透
大和資本在最新出具的「全球科技產業報告」中指出，由於AI發展已正式邁入第二階段，ASIC躍居市場重心，全球投資方向也正悄然向ASIC領域轉進。AI示意圖。圖／路透

大和資本在最新出具的「全球科技產業報告」中指出，由於AI發展已正式邁入第二階段，ASIC躍居市場重心，全球投資方向也正悄然向ASIC領域轉進

大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成指出，綜觀AI發展的三個階段：GPU、ASIC、邊緣AI，目前已進入第二階段，ASIC的市場成長性今年將正式超越GPU，並持續保持領先地位至2027年。

根據大和資本對全球晶片製造商的統計資料顯示，在AI崛起前，特別是疫情前，輝達NVIDIA）在全球晶片市場（不含記憶體）的營收占比僅有3%至4%，英特爾（Intel）則超過20%。

隨著AI的快速崛起，如今NVIDIA的全球市占已高達35%，Intel卻快速滑落至10%，甚至連博通（Broadcom）都已超越Intel來到12%，這正是AI自2023年第1季起開始主導市場後的結果。

徐禕成預期，未來幾年，AI 將繼續領先推動整體成長，但焦點則從GPU轉向ASIC。事實上，AI ASIC的成長周期剛在去(2024)年下半年啟動，預期今年將加速成長並超越GPU，而此領先趨勢將持續至2027年。

徐禕成預估，AI HPC市場今年將年增50%，到2027年市場規模將超過3,000億美元，2024至2027年的年複合成長率（CAGR）達 32%。其中，GPU預計CAGR為 30%，而ASIC則高達 70%，今年將實現彎道超車。

AI GPU NVIDIA 英特爾 輝達

延伸閱讀

技嘉獲日本軟體服務商價值約79億元 AI 伺服器訂單

工業富聯獲利看俏 鴻海財報亮眼可期

信驊目標價 喊6,100元

期貨商論壇／金像電期 擁利多

相關新聞

資金重心轉向ASIC！大和資本點名11台廠出列 「這檔」評級優於大盤

大和資本認為，由於AI發展已正式邁入第二階段，ASIC躍居市場重心，全球投資方向也正悄然向ASIC領域轉進。因此推薦的2...

貨櫃三雄除息壓軸登場！陽明9日將除息 外資大賣逾萬張

貨櫃三雄陸續除息，打頭陣的長榮（2603）除息後仍陷入貼息，萬海（2615）則是在除息首日盤中就完成填息，壓軸的陽...

川普新關稅登場 亞股超淡定？外資解讀：市場逐步進入適應期

美國公布對日、韓等14國的關稅稅率，其中包括8月1日起對日、韓進口產品徵25%關稅，日本甚至比4月2日公布的稅率還增加了...

台灣關稅恐達25-32%！專家分析：大罷免之前、有些條件政府絕對不會妥協

台灣的關稅到底會落在什麼區間？首先，有看到坊間說法認為台灣沒有出現在昨（7）日第一批通知的對象國家當中，應該是跟歐盟一樣接近達成貿易框架協議的狀態，因此美國暫時不寄送關稅通知書。

誰能搶占主導權？AI進化三階段 全球投資方向轉向這領域

大和資本在最新出具的「全球科技產業報告」中指出，由於AI發展已正式邁入第二階段，ASIC躍居市場重心，全球投資方向也正悄...

關稅風暴下的避風港？拉美市場逆勢突圍 基金績效半年逾10%

儘管拉美短期受川普關稅政策影響，經濟成長預期略微下調。不過，法人表示，中長期來看，拉美財政體質改善、通膨趨穩，內需可望支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。