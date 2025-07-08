崇越營收／6月達56.5億元 第2季169億元創新高
崇越（5434）公布6月營收改寫單月次高，達56.5億元，月增2.4%，年增24.7%；今年累計營收達327.5億元，較去年同期成長27.3%，繳出年月雙增的好成績。
崇越說明，第2季和上半年營收雙雙刷新歷史新高紀錄，第2季營收達169.9億元，季增7.8%，年增大幅成長23.2%；今年上半年營收登327.5億元高峰，年增近三成。受惠先進製程需求熱絡，推升矽晶圓、光阻劑、研磨液、晶圓載具等半導體關鍵材料銷售動能，今年全年營收、獲利表現可望優於去年，續創新猷。
崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程約一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。
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