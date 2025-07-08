貨櫃三雄除息壓軸登場！陽明9日將除息 外資大賣逾萬張

貨櫃三雄陸續除息，打頭陣的長榮（2603）除息後仍陷入貼息，萬海（2615）則是在除息首日盤中就完成填息，壓軸的陽明海運（2609）每股配發7.5元現金股利，將在9日除息，8日股價收在72.1元，下跌0.8元，跌幅1.1%，外資賣超10,577張，連五賣。

長榮每股配發32.5元現金股利，6月19日除息以來尚未填息；萬海配發3.5元現金股利，6月24日除息當天的盤中就完成填息；陽明的除息秀將登場，市場關注陽明的除息表現。

陽明今年第1季每股純益2.3元，目前每股淨值100.22元，法人指出，陽明除息日接近6月營收公布截止日，由於6月運價跟運量同步回升，市場對期待貨櫃三雄的6月營收表現。

陽明8日以平盤72.9元開出，股價再往下跌，終場收在72.1元，下跌0.8元，外資賣超10,577張，連五賣，不過投信買超1,779張，連六買。

長榮航（2618）也將在7月9日除息，每股配發2.4元現金股利，8日收在40.15元，下跌0.75元，跌幅1.83%，統計外資賣超14,481張。