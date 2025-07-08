關稅風暴下的避風港？拉美市場逆勢突圍 基金績效半年逾10%

儘管拉美短期受川普關稅政策影響，經濟成長預期略微下調。不過，法人表示，中長期來看，拉美財政體質改善、通膨趨穩，內需可望支撐企業獲利回升，2025年受惠評價低與關稅影響有限，拉美股市反彈動能強勁，仍具上漲空間。

值得注意的是，根據CMoney統計至4日，觀察近六個月來新興市場股票型相關基金績效表現，其中凱基新興市場中小、PGIM保德信拉丁美洲、柏瑞拉丁美洲、國泰新興市場、群益新興金鑽基金等，績效達11%以上至20.3%，大幅優於回檔1.5%的台股大盤，表現最為亮眼。

PGIM保德信拉丁美洲基金經理人江宜虔表示，拉美市場雖然會受全球經濟走勢影響，但受到關稅議題相對影響較小，整體而言，拉美經濟短期受川普關稅政策導致經濟成長前景可能出現變數，影響經濟成長預期微幅下調，然中長線來看，拉美國家政府財務狀況逐漸改善，主要國家巴西及墨西哥通膨也呈現逐步回穩態勢，預期2025年企業獲利可望由谷底逐漸回升，並由內需穩定支撐經濟。

江宜虔指出，回顧拉美股市在2024年全年股市下跌近三成，然進入2025年，川普關稅政策宣布對拉美市場相對影響反而最小，成為激勵拉美股市超越其他市場的動能，且即使已大漲一段，拉美股市評價面仍偏低，股價仍有上漲機會，但若全球經濟出現衰退風險，可能會影響拉美市場股市表現。

在產業方面，江宜虔分析，目前以金融、醫療、地產、公用事業及消費等內需類股相對表現較佳，與景氣循環相關性高的工業、原物料等產業表現落後。