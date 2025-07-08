自營商撐盤…三大法人買超47億元 台股月線失而復得

美國陸續開出對各國關稅數據，但台灣關稅卻遲遲未拍板，市場觀望氣氛濃厚，台股8日在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等大型電子股偏空震盪下，大盤也一度下探至22,190.46點、重跌238.26點；所幸，台光電（2383）、奇鋐（3017）等6月績優生強勢攻高，加上資服、PCB等電子零組件等受關稅衝擊相對較小的族群聯袂強漲，尾盤買單再急拉台積電、緯創（3231）、貿聯-KY（3665）、智邦（2345）、聯鈞（3450）等，使得終場大盤跌點縮減至66點、報22,362.27點，月線失而復得，成交值小增至2,720億元，三大法人買超47.74億元。

統計三大法人8日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉買超3.5億元，投信續賣超0.56億元；自營商連6買、再敲進（合計）44.79億元，其中自營商（自行買賣）買超11.11億元、自營商（避險）買超33.68億元。

個股方面，國票金（2889）跳空漲停鎖死到底，成交量107,909張，至收盤還有21.3萬大張買單在排隊，堪稱今日最夯股；此外，金像電（2368）盤中、收盤雙創新高，分別攀上319.5元與315.5元，成交值也衝上今日第二大74.84億元。

觀察今日成交量前5名個股，依序為：國票金成交107,909張，股價漲9.87%、收17.25元；新光金（2888）成交107,343張，股價跌0%、收11.2元；群益台灣精選高息（00919）成交71,025張，股價跌0.51%、收21.34元；昇銳（3128）成交70,446張，股價跌3.19%、收48.6元；南亞科（2408）成交69,934張，股價跌0.82%、收48.5元。

成交值前5大個股，依序為：台積電293.7億元，股價持平、收1,080元；金像電74.84億元，股價漲5.87%、收315.5元；世芯-KY（3661） 72.86億元，股價跌0.16%、收3,215元；奇鋐62.91億元，股價漲4.33%、收795元；台光電62.15億元，股價漲5.77%、收953元。

統計今日收漲停個股有9檔，依序為：同泰（3321）漲10%、收6.82元，成交量215張；地心引力（3629）漲10%、收29.7元，成交量136張；尚茂（8291）漲10%、收6.27元，成交量51張；訊達（6140）漲9.94%、收44.8元，成交量5,014張；州巧（3543）漲9.93%、收24.35元，成交量4,468張；國票金漲9.87%、收17.25元，成交量107,909張；商丞（8277）漲9.83%、收10.5元，成交量1,066張；倫飛（2364）漲9.69%、收103元，成交量2,308張；愛派司（6918）漲9.55%、收105.5元，成交量782張。