錢進海外！永豐金證複委託智慧單 助投資人掌握美股行情免熬夜

今年全球股市震盪劇烈，投資人除持續聚焦美股大盤與AI題材外，近期投資人對於槓桿、反向ETF以及黃金相關ETF的詢問度也增加。地緣政治的緊張態勢與川普關稅風暴，顯著拉抬投資人避險意識，積極調整資產配置分散風險，以利彈性面對全球政經情勢變化。

永豐金證券指出，今年前五月國內複委託交易年增率達25%，當中永豐金證券維持兩位數正成長，保持在複委託業務前段班地位。海外交易市場中，美股連三年占比逾七成，仍為投資人投資海外的主流。

市場關注美國總統川普全球對等關稅動向。永豐金證券認為美國聯準會（Fed）提前降息機率不高，目前9月降息為市場共識，加上川普關稅政策對美國財政赤字問題有所緩解，以及利差空間，都有助投資人增持美元意願。根據媒體報導，央行今年第2季理監事會，針對美國總統川普時代對美元影響，也認為美國經濟及金融市場規模冠全球，當前並沒有其他貨幣可以取代美元的地位。

受美國總統川普高頻次上演政策髮夾彎，及地緣政治波動，今年上半年市場樂觀及恐慌情緒反覆出現，全球股市震盪宛若跳樓機，許多投資人一覺醒來發現美股風雲變色，後悔沒熬夜捕捉美股即時動態。

永豐金證券持續提供客戶最佳金融服務，實現「金融賦能、行動永豐」使命。「大戶投AP」提供多種美股智慧單（觸價單、長效單、分時策略單、分量策略單、限定開盤、限定收盤）功能，滿足各種交易需求。快速完成設定後，買進與賣出最多可選擇三個月內長效交易，如搭配「觸價單」設定交易條件，最多3個月內，市場達到想投資的價格即可觸發下單委託，輕鬆告別熬夜盯盤，為交易首選工具。

另外，「分時策略單」與「分量策略單」可以讓中實戶與大戶避免一次性下單。設定完「分時策略單」，系統將以接近均速方式交易，等同分拆多筆小訂單，投資人以更穩定價格完成交易；「分量策略單」以該股票歷史成交分布預測當日模型，根據當日市場量變化，拆分多筆小訂單，投資人可以更貼近當日成交量加權平均價格完成交易。此外，美股投資人也可以選擇用開盤或收盤價格完成交易。

面對當前股市震盪，投資人若能善用多種美股智慧單，可安穩熟睡，不須再熬夜緊迫盯盤。