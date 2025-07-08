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緯創營收／6月2,091億元、年增135% 續創歷史新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）8日公布，6月營收達2,091.82億元、月增0.4%、年增135.6%，市場客戶的強勁需求，挹注集團整體營運表現持續攀升，單月營收也再度創下歷史新高紀錄。

合併前六個月營收達8,977.77億元、年增87.4%。隨著AI熱潮持續延燒，緯創也持續加速成長，旗下竹北最新打造的全球營運總部也已正式啟用，這也標誌著公司在AI伺服器與智慧製造領域的關鍵布局已順利完成，隨著近年業績表現持續攀升，內部也持續看好成長主力「AI伺服器」有機會三位數成長。

AI狂潮席捲全台，也帶動台股科技族群全面飆漲，其中電子五哥的表現相當精彩。代工大廠緯創近年也不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，團隊在林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單，搖身一變成為市場中表現最亮眼的當紅炸子雞，大獲投信買盤青睞，推升其股價向上展開攻勢，連創波段新高，也顯示出AI供應鏈，仍為台股盤面上最火熱的題材。

事實上，緯創不僅是輝達（NVIDIA）在AI伺服器方面的主要協力廠，也收穫來自超微（AMD）、英特爾的訂單，因此也讓營運表現不斷攀升。

針對集團去年財務報告的亮麗表現，董事長林憲銘表示，團隊在這一年以來，成功維持了財務比例的安全性，若以前一交易日的收盤價計算，目前的現金殖利率大約落在3.3左右；而從整體產業的角度來看，目前為止緯創的財報在整個產業中，也已算是發展較穩健的公司了。

林憲銘重申，緯創團隊在這20多年來，持續朝著「對的」成長不斷方向，攜手市場持續邁進，自己也會持續挺身而出、帶領大家邁向更高的水平。

面對大家的支持，林憲銘透露，自己認為，將整個公司經營好、為所有股東創造出更大的利益，這將是緯創最核心的責任。面對股價的波動，他重申，股價一定是會有他的定律，只能把基本面先做好，並把能做的都做好，不過自己也相信「應該有的，後面也都會來！」

今年配股率已達到6成以上，與去年設定的目標一致，放在業界中來講，也是在平均值以上，整體表現與去年差不多，維持以前的水平，雖然去年盈餘6.1元僅達有史以來的第二高，不過今年配的3.8元是最高的成果，往後會朝比較高的方向去配發。

AI 營收 緯創

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