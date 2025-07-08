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美關稅通知函發出 法人：談判手段可能性高 短期市場波動恐加大

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

美國關稅通知信陸續寄出，台灣不在第一批名單中，但亞洲多數經濟體關稅談判結果與關稅解放日稅率差異不大，市場持續觀望後續結果出台。

國內大型法人機構表示，原訂7月9日為關稅實施日，但目前宣布延後至8月1日，不過仍同時公開施壓，研判為談判手段可能性高，但資本市場短期波動度恐加大。

美國總統川普7日發布首批關稅通知函，威脅對主要貿易夥伴提高關稅稅率，其中日本和南韓貨品將被課徵25%關稅。他同時簽署行政命令，將新關稅的實施日期延後至8月1日。

觀察目前各國關稅細節，其中柬埔寨、寮國分別從49%、48%調降至36%、40%，馬來西亞、日本則皆從24%上調至25%，泰國、印尼、韓國則維持不變。

法人表示，根據美國財政部長貝森特7月7日發言，本波關稅出爐反映，美國與日韓等14國談判尚未取得具體進展，欲加速談判進度，不過其進一步暗示七月底前還有談判空間，代表資本市場短期波動性增加。

美國 關稅

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