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施羅德現階段債券致勝策略：不等待降息 靈活操作收息優先

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

羅德投信指出，在當前高利率延續的環境下，投資人若僅等待降息，不但可能錯失高息機會，更可能錯過債券價格回升的良機。此時，「能把握收息、盡收利率轉折彈性」的債券基金成為關鍵配置。

施羅德團隊指出，美國經濟雖然成長放緩，但仍具備結構性的支撐力，特別是在就業與消費面。實質所得成長與財政補貼為消費注入動能，即使通貨膨脹尚未完全走回聯準會（Fed）的2%目標，但趨勢已受控，也讓政策有喘息與觀察空間。

施羅德團隊認為，美國經濟軟著陸仍是最可能發展的基本情境。如果未來數個月美國就業市場突然惡化，則將成為重新評估硬著陸風險的轉捩點。在歐洲方面，歐洲央行（ECB）已啟動降息周期，正在接近所謂的「中性利率」區間，配合財政政策支持，有助於經濟動能修復。

施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈說明，目前資產配置策略保持中性存續期間，並於利率曲線上採取陡峭化策略，透過拉長中期債券部位、減少長天期曝險，靈活調整利率風險結構。在信用債領域，團隊對非投資級債券轉趨保守，因評價面已不再便宜，改而專注於具備技術支撐的短天期投資級債券。

債券 羅德 美國經濟

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