台股下跌66點收22,362點 台積電收平盤1,080元
台股8日震盪，早盤以22,375點開出，終場收22,362點，下跌66點，跌幅0.3%，成交量2,720億元。櫃買則收228.22點，下跌0.72點，台積電（2330）收平盤1,080元。
盤面上以類股來看生技、紡織、水泥、塑膠、居家生活、油電燃氣、電器電纜、營建、鋼鐵、光電等較為弱勢，另外，資服、電子零組件、食品、網通等較為強勢。
而量大弱勢的則有，世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、昇銳（3128）、南亞科（2408）、華星光（4979）、康霈*（6919）、廣達（2382）、陽明海運（2609）、中信金（2891）、 穎崴（6515）、緯穎（6669）、創意（3443）、長榮航（2618）、世紀鋼（9958）、致茂（2360）、聯詠（3034）、原相（3227）、京元電子（2449）等。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有金像電（2368）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、環宇-KY（4991）、台達電（2308）、台燿（6274）、緯創（3231）、貿聯-KY（3665）、勤誠（8210）、高技（5439）、精成科（6191）等。
統一投顧表示，美國關稅通知信陸續寄出，台灣不在第一批名單中，但亞洲多數經濟體關稅談判結果與關稅解放日稅率差異不大，將影響投資氛圍。市場同時關注周四聯準會FOMC會議紀要及大立光（3008）法說；台幣升值影響6月營收及第2季財報，加上台股目前技術面轉弱，外資避險空單再創新高，台股浮現回檔修正壓力。操作上建議調整持股結構，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、生技、台幣升值概念股等。
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