台灣關稅會不會調降？分析師認為可能是這數字 看好台股有望再創高

美國新關稅陸續「開獎」，台灣則尚未公布，面對關稅的不確定因素，台股連日來呈現下跌表現；市場關心到底台灣的關稅稅率會不會下降？分析師認為，應該會比30%低，大約落在25%，對台股來說，關稅不高於25%，與競爭對手一致，就是正面利多，看好第3季在利空出盡、潛在利多浮現下，將是今年台股最好的一季，有機會再創高。

美國總統川普周一發布首批關稅通知函，其中日本和南韓貨品將被課徵25%關稅，另外，對馬來西亞、哈薩克和突尼西亞貨品也都徵收25%關稅，南非則面臨30%關稅，寮國和緬甸將被課40%；其他國家還包括印尼32%、孟加拉35%、泰國和柬埔寨各36%、波士尼亞30%，塞爾維亞則為35%。

川普同時簽署行政命令，將所有面臨對等關稅國家的新關稅生效日延後至8月1日，等於給相關國家多出三周時間和白宮協商。

在關稅的不確定因素影響下，台股連日來呈現下跌， 市場擔心關稅稅率會不會更高？或是可以調降？證券分析師張陳浩表示，台灣的對等關稅只要不高於25%，對台股來說就是正面利多，跟競爭對手一致就不怕，以各別公司來說， 台積電（2330）具有可以轉嫁的實力，即使是30%的關稅也不怕，但對無法轉嫁的產業來說，30%關稅就會有影響。

張陳浩指出，台灣主要是半導體產業，電子產業未列入高關稅的話，就沒有大影響；另外，以美國的補貼政策來看，給予台積電35%，對台灣是友好的表現；再加上以台積電為主的供應鏈還有電子大廠也陸續宣布將赴美國投資設廠，張陳浩認為，關稅未公布的原因可能包括美牛及汽車的條件尚未底定，但預期台灣的對等關稅稅率應會比30%低，預估約落在25%。

台股連日來走跌， 外資空單寫下逾5萬口的新高，張陳浩表示，主要是外資對關稅的不確定因素進行避險，應是短暫的現象；看好台股第3季將是今年最好的一季， 有機會再創高點，主要是因為關稅的不確定性將可解除，所有利空出盡， 且潛在的利多將浮現，包括FED可望降息，美股第3季有機會創高，在降息的情況下，熱錢將流入台股， 加上新台幣升值所流進的熱錢，所帶來的效益將遠大於第2季財報的影響。

張陳浩強調，在布局的標的上仍以AI為主軸，台積電是當然的領頭羊，台股要創高， 台積電是當中的關鍵，看好台積電有機會再創新高，上看1,200元；另外，ABF的南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）；PCB的台燿（6274）、聯茂（6213）、富喬（1815）、臻鼎-KY（4958）；電源供應器的台達電（2308）、光寶科（2301）；伺服器的廣達（2382）、緯創（3231）、技嘉（2376）、散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）、健策（3653）等。