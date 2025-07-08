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央行降息、外資回流 印度股市可望再添柴火

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

印度股市自2025年4月觸底以來隨國際股市反彈，MSCI印度指數波段累積漲幅達17%。受惠印度央行釋放積極的鴿派信號，疊加印度在全球供應鏈中的優勢地位，滙豐投信看好印度中長期結構性成長前景，關鍵驅動因素包括有利的人口結構和不斷提高的人均收入、供應鏈多元化帶動的製造業和資本支出繁榮，以及印度總理莫迪積極的改革措施對經濟的正面效應。鑑於印度擁有龐大內需市場，應對關稅的抗震能力較強，可成為全球新興股市布局配置的核心選擇。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯說明，由於印度的通膨狀況已回落至遠低於政策目標，為降息提供空間。印度央行自2月份以來降息3次、累積降息100個基點，大幅注入市場流動性，並透過採取較為寬鬆的貨幣政策支持經濟，可望加速政策在銀行體系中的傳導，促進信貸成長，更將有助於提振消費支出和資本投資。另，印度股市近期展現積極動能，除了源自於印度央行積極降息行動的支持，外資態度的轉變也是重要關鍵，自4月以來外國機構投資人由賣轉買，流入印度股市資金超過70億美元，成為支持印度股市的關鍵力量。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯說明，隨著美國例外論的光環逐漸消失，全球資金重新配置轉往非美區域。尤其在美國貿易政策不確定性下，市場資金不再僅追逐美國資產，新興市場股票在美股震盪期間表現相對穩健；其中，印度經濟基本面強勁，第1季國內生產總值（GDP）達7.4%，增幅遠高於市場預期，印度已於今年超車日本躍升全球第四大經濟體，未來三年有望超越德國、躍升至全球第三大經濟體，國際貨幣基金（IMF）預估印度未來兩年將有高達6%以上的高經濟成長增速，仍將扮演全球的經濟增速引擎。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯表示，近期美國關稅議題反覆、經濟數據錯綜等因素影響下，令全球股市波動加劇。不過，印度企業資產負債表和銀行體系健康狀況的改善是印度市場不容忽視的優勢，自2024年下半年開始印度企業的獲利周期已趨於穩定，關鍵板塊如金融、房地產及消費品板塊獲利持續成長，不斷改善的淨資產收益率成為回報的主要驅動力。從資金流角度來看，在印度股市外資持股較少的情況下，外資買盤的回歸，也將與持續流入的國內資金行成共伴效應。長期而言，印度擁有龐大的人口紅利優勢，近期內外資形成共伴效應，搭配印度央行積極且寬鬆的貨幣政策支持，多重利多因素匯聚，將有利於印度經濟往全球第三大強權挺進。

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