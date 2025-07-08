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TPCA仍看旺 PCB 第3季動能 金像電創高表態、定穎投控爆量觸漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美國關稅政策風暴持續衝擊全球金融市場，台股8日失守月線支撐。然而，電子零組件族群受惠全球AI伺服器及電動車市場持續成長，高階PCB如HDI板、多層板需求強勁，且PCB屬中間關鍵零組件，多數並非直接出口美國，受關稅波及相對較小，電子零組件族群逆勢走強，金像電（2368）逆風創高，定穎投控（3715）頻頻亮紅燈，台光電（2383）、川湖（2059）漲幅逾半根停板，6月財報亮眼的同泰（3321）更快攻漲停，族群成為多頭主力部隊之一。

根據目前美國公告，亞洲多國出口商品面臨高額關稅，日本、南韓課徵25%、馬來西亞與印尼分別為25%與32%，泰國為36%，寮國與緬甸更高達40%。越南經與美國協商後，整體對等關稅從46%調降至20%，惟若經由越南轉運至美國仍課徵40%稅率，而美國輸入越南商品的關稅則降為0%。

面對此波關稅變局，台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘表示，關稅政策對總體景氣不無衝擊，但目前產業對第3季仍持正向看法。他指出，低軌衛星、AI與伺服器應用為下半年成長三大引擎，整體訂單與出貨動能維持穩健。不過，關稅政策尚未明朗化，業者仍須審慎因應潛在風險。

在全球供應鏈重組趨勢下，台系PCB業者於東南亞布局持續穩步推進。臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電、健鼎（3044）、台光電等長年深耕當地市場，業者表示，目前接單、出貨與擴廠計畫皆照常進行，且大多數投資皆早於關稅政策發布前啟動，主因為應對客戶多元產地需求、提升供應鏈韌性，未受短期政策雜音干擾。

整體來看，PCB產業雖短期受關稅直接影響有限，但仍面臨成本壓力與產地配置挑戰。產業成長動能仍倚賴AI、電動車等新興應用支撐，未來美國關稅政策動向與全球貿易版圖變化，將是台廠持續觀察與應變的關鍵。

美國 關稅

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