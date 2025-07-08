快訊

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

台股早盤震盪！台積電、聯發科走弱 關稅疑慮壓盤

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

台股8日早盤受到美國總統川普大動作啟動關稅通知程序影響，盤中震盪走低。川普政府自7日起針對未與美國達成貿易協議的國家，陸續寄發關稅通知函，預告自8月起對14國產品課徵25%至40%不等的新稅率，市場憂心亞洲出口導向經濟體將遭殃，區域供應鏈面臨調整壓力，拖累台股開盤即轉弱，電子族群成為空方主力。

其中，台積電（2330）與聯發科（2454）兩大權值股同步走弱，成為壓抑指數的關鍵。台積電早盤一度跌至1,065元，最新報價1,070元，下跌10元，跌幅0.93%；聯發科早盤最低觸及1,265元，最新回升至1,275元，下跌5元，跌幅0.39%。

儘管聯發科近期釋出AI晶片進入量產出貨的利多訊息，與輝達（NVIDIA）合作開發的GB10超級晶片已正式搭載於DGX Spark個人AI超級電腦，並由多家國際PC品牌於本月起陸續供貨，下一代GB30晶片也即將進入大量出貨階段，為下半年營運增添動能。然而在全球經貿局勢轉趨動盪之際，整體資本市場情緒仍偏保守，投資人對後市持續關注外部變數發展，態度轉趨審慎觀望。

台積電 聯發科

延伸閱讀

「至少不是30或35％」石破茂正面解讀關稅…台被慘酸：台幣狂升要10％才贏日韓

普發現金繼續等 王育敏：關稅特別條例視美最終稅率

政院：尚未收到美關稅函 鄭麗君赴美協商中

政院：我方尚未收到關稅信件 談判代表仍在美國協商中

相關新聞

關稅之亂台股能躲過？專家點4概念股、11檔股票要遭殃：但台積電、鴻海擬受惠

本周，將是關稅大限的關鍵期間，上周末相信投資人都有看到新聞討論美國主要貿易夥伴正在衝刺尋求與美國的貿易協議或遊說來爭取更多時間，而財政部長貝森特也表示，未能在截止日期前達成協議的國家將可以選擇延長三週進行談判，前提是要有「誠意」。 目前最新的進度來看，川普將於週一開始向12至15個貿易夥伴發出關稅函，同時暗示一些協議也即將達成，但究竟本次關稅大戲台灣會受到什麼影響?劇本又會有哪幾種?誰受惠誰受害呢?會影響到下半年的台股行情嗎?今天一次搞明白。

關稅不定 台股早盤下挫逾160點 台積電小跌5元至1065元

美國對等關稅寬限期逼近，市場觀望氣氛濃厚，川普政府釋出8月起各國課徵關稅的通知，目前僅剩台灣、歐盟等未公布，美股應聲重挫...

全球軍工股井噴式爆發 唯獨台灣刪預算熄火...謝金河：這次投票是重要轉折點

台灣的軍工產業到了重要轉折點！

法人：台股短線布局五族群

市場屏息等待台美對等關稅公布，法人建議投資人，現階段操作台股應採取停看聽策略，降低持股比重，將資金轉向營收佳、內需型或低...

台股卡「關」 量能劇減千億…外資轉賣、淨空單創高受關注

台股卡「關」，昨（7）日受美國對等關稅政策即將揭曉影響，加上經濟部長郭智輝受訪時指出「關稅仍在談」，加劇市場觀望情緒。

就市論勢／AI 散熱、高速傳輸 聚焦

隨著美方針對中、台實施對等關稅政策的寬限期即將於近日結束，市場對出口導向型產業的成本壓力升高感到憂慮，尤其電子與半導體為代表的高科技產業，面臨潛在利潤侵蝕的壓力。若未能成功爭取延長寬限或獲得豁免，恐將衝擊企業中期營運展望，連帶影響市場整體風險偏好與評價水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。