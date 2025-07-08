台股早盤震盪！台積電、聯發科走弱 關稅疑慮壓盤
台股8日早盤受到美國總統川普大動作啟動關稅通知程序影響，盤中震盪走低。川普政府自7日起針對未與美國達成貿易協議的國家，陸續寄發關稅通知函，預告自8月起對14國產品課徵25%至40%不等的新稅率，市場憂心亞洲出口導向經濟體將遭殃，區域供應鏈面臨調整壓力，拖累台股開盤即轉弱，電子族群成為空方主力。
其中，台積電（2330）與聯發科（2454）兩大權值股同步走弱，成為壓抑指數的關鍵。台積電早盤一度跌至1,065元，最新報價1,070元，下跌10元，跌幅0.93%；聯發科早盤最低觸及1,265元，最新回升至1,275元，下跌5元，跌幅0.39%。
儘管聯發科近期釋出AI晶片進入量產出貨的利多訊息，與輝達（NVIDIA）合作開發的GB10超級晶片已正式搭載於DGX Spark個人AI超級電腦，並由多家國際PC品牌於本月起陸續供貨，下一代GB30晶片也即將進入大量出貨階段，為下半年營運增添動能。然而在全球經貿局勢轉趨動盪之際，整體資本市場情緒仍偏保守，投資人對後市持續關注外部變數發展，態度轉趨審慎觀望。
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