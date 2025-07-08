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一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

靜待關稅結果 台股盤中跌逾200點回測年線

中央社／ 台北8日電

美國總統川普7日公布首波14國對等關稅，日、韓25%，但未含台灣，投資人靜待關稅結果，台股今天開低，盤中最多下跌超過200點，至10時30分，集中市場指數下跌208.72點，報22220.00點，回測月線約22309點及年線約22238點，成交值約新台幣1239億元。

3大權值股同步下挫，台積電盤中最多下跌15元至1065元，鴻海最多跌2元至159元，聯發科最多跌15元至1265元。

新台幣升值趨勢下，外資近期持續敲進金融股，金融族群今天成為台股中流柢柱，國票金拉出連續第2根漲停板，元大金、玉山金等股價也都力守平盤上。

國泰投信分析，隨美國關稅陸續公布，市場籠罩不確定性，投資人觀望情緒明顯，連帶台股出現漲多修正。

長線來看，在AI趨勢主導市場下，台灣在整體AI產業鏈上的高度參與，短時間內難有其他國家可替代，台股仍有望回歸基本面，憑藉市場剛需在第3季迎接蹲低反彈的機會。

台股 新台幣 關稅

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