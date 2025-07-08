靜待關稅結果 台股盤中跌逾200點回測年線

本周，將是關稅大限的關鍵期間，上周末相信投資人都有看到新聞討論美國主要貿易夥伴正在衝刺尋求與美國的貿易協議或遊說來爭取更多時間，而財政部長貝森特也表示，未能在截止日期前達成協議的國家將可以選擇延長三週進行談判，前提是要有「誠意」。 目前最新的進度來看，川普將於週一開始向12至15個貿易夥伴發出關稅函，同時暗示一些協議也即將達成，但究竟本次關稅大戲台灣會受到什麼影響?劇本又會有哪幾種?誰受惠誰受害呢?會影響到下半年的台股行情嗎?今天一次搞明白。

2025-07-08 09:42