靜待關稅結果 台股盤中跌逾200點回測年線
美國總統川普7日公布首波14國對等關稅，日、韓25%，但未含台灣，投資人靜待關稅結果，台股今天開低，盤中最多下跌超過200點，至10時30分，集中市場指數下跌208.72點，報22220.00點，回測月線約22309點及年線約22238點，成交值約新台幣1239億元。
3大權值股同步下挫，台積電盤中最多下跌15元至1065元，鴻海最多跌2元至159元，聯發科最多跌15元至1265元。
新台幣升值趨勢下，外資近期持續敲進金融股，金融族群今天成為台股中流柢柱，國票金拉出連續第2根漲停板，元大金、玉山金等股價也都力守平盤上。
國泰投信分析，隨美國關稅陸續公布，市場籠罩不確定性，投資人觀望情緒明顯，連帶台股出現漲多修正。
長線來看，在AI趨勢主導市場下，台灣在整體AI產業鏈上的高度參與，短時間內難有其他國家可替代，台股仍有望回歸基本面，憑藉市場剛需在第3季迎接蹲低反彈的機會。
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