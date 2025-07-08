瑞昱第2季營收季減 市場估第3季續減、第4季回溫
瑞昱（2379）6月營收月、年雙減，第2季營收則為季減、年增，營運穩健，法人機構預估，第3季營收仍將持續季減，而第4季恢復季增，成長動能包含車用電子、網通產品，而投資評價維持中立。
法人機構表示，瑞昱單月營收月減、年減，預估因匯率影響所致，展望下半年營運，估第3季因去化庫存恐現衰退，但第4季隨車用、交換器晶片出貨升溫，恢復成長動能，其中，車用乙太網路仍有不錯的成長優勢、網通產品動能則來自企業升級潮；此外，瑞昱WiFi 6滲透率持續提升，對營運也將有明顯挹注。
此外，因關稅疑慮，客戶提前拉貨，瑞昱在上半年營運表現亮眼，但下半年需求仍待觀察，其中，車用營收占比個位數，但成長動能無虞，中長期瑞昱的營運仍會受惠網路規格升級，但投資建議仍暫維持中立。
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