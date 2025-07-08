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台股早盤下跌近200點 台積電開低10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股8日開盤指數下跌53.07點，開盤指數為22,375.65點，早盤下跌近200點，最低來到22,239.82點。台積電（2330）開盤價1,070元，下跌10元。

群益投顧表示，大盤指數量縮收在12日線之上，短期均線架構尚未轉弱，先以技術性調整看待，惟關稅變數未除，須留意短線波動。盤面以個股表現為主，繼續參考短期均線多空順勢因應。

操作題材可留意：

1.無人機去中化商機─川普改口不確定能否結束俄烏戰爭，烏國就稱俄軍出動539架無人機並發射11枚飛彈，創開戰來最大攻勢，俄國也表示擊落120架烏國無人機。無人機已成新型態作戰趨勢，政府打造台灣成無人機民主供應鏈亞洲中心，助台廠搶食無人機去中商機。

2.AI伺服器加速放量持續帶動高階載板出貨成長─下半年進入消費電子產品旺季，拉貨潮將陸續展開驅動上游原材料需求增溫，由於IC載板廠各項營運成本持續攀升，加上ABF和BT載板材料交期拉長，導致相關產品供需漸趨緊張，預期帶動載板報價走揚。

周一（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,406.36點，下跌422.17點、跌幅0.94%；S&P500指數下跌0.79%；那斯達克指數下跌0.92%；費半指數下跌1.88%。台積電ADR跌2.4%，收在229.17美元，自上周四創下的歷史新高收盤價回落，較台北交易溢價23.3%。

川普周一Truth Social平台上宣布，美國將對來自日本和南韓貨品課徵25%的關稅，還透露馬來西亞和哈薩克商品也被課徵25%關稅，南非被課徵30%關稅，對寮國和緬甸被課徵40%關稅。他每發布一則貼文，主要指數便進一步下跌。油價和債券殖利率上漲，反映出市場擔憂加徵關稅將導致通膨加劇。川普揚言，將對與金磚國家（Brics）新興經濟體集團結盟的國家加徵額外的關稅，金磚成員包括中國大陸和印度。

三大法人周一集中市場合計賣超57.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超55.7億元，投信賣超23.8億元，自營商（自行買賣）買超5.8億元，自營商（避險）買超16.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,453口至1,721口，其中，外資淨空單增加1,577口至56,788口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,159口至5,016口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.16下降至1.01。VIX指數上升0.38至25.11。外資台指期買權淨金額-0.97億元 ; 賣權淨金額-0.68億元。整體選擇權籌碼面偏空。

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