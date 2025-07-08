關稅不定 台股早盤下挫逾160點 台積電小跌5元至1065元

美國對等關稅寬限期逼近，市場觀望氣氛濃厚，川普政府釋出8月起各國課徵關稅的通知，目前僅剩台灣、歐盟等未公布，美股應聲重挫，台股開盤亦面臨賣壓。加權指數今日早盤開低2萬2375，盤中一度下至2萬2260，下挫逾160點，電子權值股台積電開盤1070元，隨後小跌至1065元，顯示市場對全球貿易緊張升溫高度警戒。

觀察昨日宣布關稅稅率後，美股全面收低，投資人轉趨保守，四大指數同步拉回。道瓊工業指數下挫422.17點，收在4萬4406.36點，跌幅0.94%；標普500指數下跌49.37點，收報6229.98點，跌幅0.79%；那斯達克指數回落188.59點，收在2萬412.52點，跌幅0.92%。科技股賣壓沈重，費城半導體指數大跌105.92點，跌幅達1.88%，表現最為疲弱。台積電ADR則下跌2.4%，收在229.17美元，輝達（NVIDIA）跌0.7%。

雖然美股走跌、亞洲貨幣持續承壓，但今早日本與南韓股市表現相對穩健。日經225指數開盤上揚至3萬9716.20點，漲幅約0.32%；南韓綜合指數同樣小幅開高至3073.74點，上漲0.44%。

美國總統川普於美東時間7日12時20分（台灣時間8日凌晨0時20分）在社群平台Truth Social發布訊息，公布致日本與南韓領袖的信函，宣布自8月1日起，將對兩國進口商品加徵25%關稅，且產業關稅將另行計算。

川普公布致日韓領袖信函內容明確表達8月起課徵高額關稅的立場，並警告將對反美政策國家另課10%稅負，引爆市場對後續貿易報復與供應鏈重組的疑慮。

繼日韓後，川普陸續針對多個國家發布關稅通知函，涵蓋馬來西亞、哈薩克與突尼西亞等國將面臨25%的關稅，南非與波士尼亞與赫塞哥維納則被課徵30%，印尼、孟加拉與賽爾維亞稅率提高至35%，而柬埔寨、泰國則為36%，寮國與緬甸更高達40%，成為此次稅率最高的國家。