關稅風波再起日韓被課徵25% 法人：台股短線波動加劇

美國川普政府陸續向各國發出信函，通知最新對等關稅稅率，其中日本、韓國商品將被徵收25%關稅，7日美股4大指數全面收黑，法人認為，本週各國關稅將密集公布，市場風波難免，台股短線波動加劇，但長線有望持續受惠AI成長趨勢。

美國對等關稅暫緩期將於9日屆滿，期限確定延長至8月1日。

另方面，川普7日在社群媒體發布寫給日本、韓國領導人的信函，內容指出，美國將對日本和韓國的進口商品課徵25%關稅，並且揚言對支持金磚國家反美政策的國家，徵收10%額外關稅。

關稅風波再起，引發市場對於不確定性的擔憂，7日美股4大指數全面收黑。道瓊工業指數下跌422.17點或0.94%，收在44406.36點。標普500指數下跌49.37點或0.79%，收6229.98點。

以科技股為主的那斯達克指數挫跌188.58點或0.92%，收20412.52點。費城半導體指數下跌105.92點或1.88%，收5541.2點。

個股方面，特斯拉（Tesla）大跌21.41美元或6.79%，收293.94美元；輝達（NVIDIA）下跌1.1美元或0.69%，收在158.24美元；台積電ADR跌5.63美元或2.4%，收229.17美元。

國泰投信董事長張錫分析，「關稅只是手段，不是目的」，美國總統川普發動關稅戰實為談判籌碼，目的在於爭取全球更多企業赴美投資與製造業回流。然而美國以服務業為主，製造業回流面臨彈性與分工2大挑戰，加上勞動文化不利於高效率生產，即便非成本問題，良率也難維持。

張錫認為，全球資本市場已明顯轉向AI產業，沒有AI的市場漲不動。觀察美國4大CSP（雲端服務供應商）今年原已規劃千億美元資本支出，近期更進一步加碼，加速推進從雲端到終端的發展。台灣擁有半導體優勢，整體科技供應鏈亦在AI、終端應用等領域扮演關鍵角色，將是主要受惠者。