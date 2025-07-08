聽新聞
0:00 / 0:00

日韓關稅高掛25% 台指期夜盤一度跳水大跌155點

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

全球屏息以待的「關稅帝君」通知函，在美國總統川普8日於Truth Social貼出他給日本與南韓領導人的信函，宣布將對日本和南韓商品徵收25%關稅後，台指期夜盤一度大跳水，在短短3分鐘內暴跌155點，從盤上摜至盤下，最低見到22258點，所幸隨後跌幅收斂。

美國政府在台灣時間8日零時零分開始寄送新一輪對等關稅通知函給多國政府，川普在零時過後於Truth Social表示，8月1日起美國將對日本和南韓商品徵收25%關稅。信函中並強調，產業關稅又另外計算。此外，日韓若予以報復，將把關稅進一步提高。

台股7日觀望美國關稅通知，盤中又傳出經濟部長郭智輝受訪指出關稅還在談，更加重投資人觀望心態，台積電全場在盤下游走，直至尾盤跌幅收斂，下跌5元收1,080元，大盤指數終場下跌118.78點，跌幅0.53%，收22,428.72點，守住月線，成交量萎縮至2,690億元，較上周日均量劇減近千億元。

台指期在7日盤後大多維持在盤上游走，8日零時19分時約在22413點，但受到日韓稅率出爐消息衝擊，到22分時跌到22258點。

日本 美國 關稅

延伸閱讀

指崇越為紅色供應鏈 國民黨團：郭智輝淪中共同路人

影／藍委：卓榮泰滿嘴抗中 郭智輝密會崇越大賺紅錢

【重磅快評】韓國瑜是薪水小偷？台電才是勒緊人民褲帶的元凶

立委詢問菲律賓種電進度 郭智輝：我不跟你討論

相關新聞

市場卡「關」…台股跌 台幣貶回29元

美國對等關稅寬限期將屆，加上美國總統川普預告將陸續發函各國通知關稅稅率或協議內容，台北股匯市昨觀望氣氛濃厚，雙雙呈現量縮...

外資賣超57億終止連4買 減碼0050與航運股

台股今天跌118.78點，收在22428.72點，外資及陸資轉為賣超新台幣57.88億元，終止連續4個交易日買超，減碼對...

台驊加碼航空股 買進長榮航空7,000張

台驊控股（2636）7日公告，自2025年3月6日起到2025年7月7日止，共買進長榮航（2618）7,000張，每股平...

瑞銀：世界準備好迎接3億台機器人了嗎？投資者如何布局？

人形機器人近來成為全球熱議的重要話題。瑞銀證券7日特別針對此議題，分享了對人形機器人的看法。從人形機器人現狀，包括圍繞人...

台積電17日法說會 高盛：將無驚喜

台積電（2330）17日將舉行法說，市場高度關注。不過高盛證券在最新出具的報告中大潑冷水，直指此次法說內容將無重大驚喜。

高盛新加坡路演 國際重量級投資人高度關注這三大台廠

高盛證券上周於新加坡舉行路演（Roadshow），總結三大重點，包括：一、投資人對整體AI的投資氣氛持續回溫；二、多數投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。