法人：台股短線布局五族群

市場屏息等待台美對等關稅公布，法人建議投資人，現階段操作台股應採取停看聽策略，降低持股比重，將資金轉向營收佳、內需型或低位階的族群，並看好金融、半導體設備、軍工、安控、PCB等五大族群。

台新投顧副總經理黃文清指出，PCB族群因位階較低，應具備補漲機會；軍工、安控族群則受惠政策題材，與對等關稅較無直接關聯，近期股價表現相對強勢。

此外，美國通過「大而美法案」，其中與台股最密切的關鍵為：美國半導體設廠的抵稅比率自原先的25%提高至35%，且稅收抵減無上限，對台積電（2330）等企業赴美設廠形成利多。在不確定因素消除後，台積股價有望補漲，供應鏈亦可望跟進，短線可留意半導體設備與化學材料供應鏈的相關概念股。

台股昨（7）日盤面亦顯示資金轉向避風港，以規避關稅不確定性。金融類股指數上漲0.9%，買氣升溫。除國票金因董監事改選題材強勢漲停，終場未成交張數達6.4萬張外，凱基金、玉山金、兆豐金、華南金等以非壽險為主體的金控股也成為資金停泊點。