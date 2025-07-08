台股卡「關」 量能劇減千億…外資轉賣、淨空單創高受關注

台股卡「關」，昨（7）日受美國對等關稅政策即將揭曉影響，加上經濟部長郭智輝受訪時指出「關稅仍在談」，加劇市場觀望情緒。

此外，除北北基桃外，其餘縣市因丹娜絲颱風放假，導致市場量能急縮。盤中一度回測月線支撐，終場跌118點收22,428點，成交量萎縮至2,690億元，較上周日均量劇減近千億元。

在對等關稅仍存在不確定性之際，中央銀行近期再度出手打炒匯，外資交易也受到新台幣續貶及T+1強制結算機制影響，買賣動能同步趨緩。

昨日外資在集中市場買進與賣出金額雙雙降至千億元以下，並轉為賣超55.7億元，終止連四日買超紀錄；期貨市場未平倉淨空單則再度加碼1,577口，累計達56,788口，創歷史新高。

投信部分，昨日賣超23.8億元，連續六日站在賣方，累計賣超達190.8億元；自營商則買超22.2億元，為連續第五日買超，累計金額達179.0億元。三大法人合計昨日賣超達57.4億元。

八大公股行庫則進場承接，昨日買超48.7億元，連兩日買超、累計達94.1億元，主要承接外資賣出的京元電子（2449）、長榮航與儒鴻等個股，另針對國票金董監事改選題材，也回補買超約4.6億元。

受外資轉趨保守影響，權值股台積電昨日股價整場於平盤下方整理，最低下探至1,070元，尾盤跌幅收斂，終場下跌5元收在1,080元。電子類股指數終場下跌0.6%；金融股則逆勢上漲0.9%，形成支撐。非電子與金融族群普遍走弱，19檔千金股也呈現跌多漲少格局。大盤指數雖守住月線，但成交量僅2,690億元，為5月9日來低點，亦較上周的日均量3,614億元大減近千億。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國，以及台新投顧副總經理黃文清看法，昨日成交量明顯萎縮與關稅不確定性及颱風假因素密切相關。雖然越南已與美國協議完成對等關稅，市場亦樂觀看待台灣有望將稅率壓在20%以下，但在盤中傳出協商尚未完成的消息後，投資人態度明顯轉趨保守。