就市論勢／AI 散熱、高速傳輸 聚焦

盤勢分析

隨著美方針對中、台實施對等關稅政策的寬限期即將於近日結束，市場對出口導向型產業的成本壓力升高感到憂慮，尤其電子與半導體為代表的高科技產業，面臨潛在利潤侵蝕的壓力。若未能成功爭取延長寬限或獲得豁免，恐將衝擊企業中期營運展望，連帶影響市場整體風險偏好與評價水準。

投資建議

台股基本面仍具韌性，AI伺服器與高階製程需求持續提升，且企業庫存循環接近尾聲，有助第2季財報開出佳績。惟短線需關注三大變數，一為中東衝突是否延燒至全球能源供應鏈；二為對等關稅協商結果對科技出口影響程度；三為美股若因企業財測下修引發科技股波動，恐外溢至亞股表現。

操作建議維持「中性偏多」配置，聚焦AI應用鏈中具實質出貨與毛利優勢的個股，包含半導體設備材料、矽光子元件、AI散熱與高速傳輸等關鍵零組件供應商。同時，對航運、記憶體、內需消費等對政策敏感度高的產業採取謹慎態度，靜待政策不確定性釐清再行布局。