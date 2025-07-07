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證交所助優質企業IPO

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
安侯建業會計師陳燕慧（左起）、佑全總經理文德蘭、櫃買中心副總經理李淑暖、證交所副總經理杜惠娟、安侯建業會計師陳宗哲及微程式董事長吳騰彥合影。證交所／提供
安侯建業會計師陳燕慧（左起）、佑全總經理文德蘭、櫃買中心副總經理李淑暖、證交所副總經理杜惠娟、安侯建業會計師陳宗哲及微程式董事長吳騰彥合影。證交所／提供

臺灣證券交易所、櫃買中心共同成立的「資本市場服務團」，日前攜手安侯建業會計師事務所舉辦「2025年推動優質企業邁入資本市場座談會」，邀請準上市公司微程式（7721）及上櫃公司佑全分享上市櫃經驗，吸引多位產業先進與企業代表熱烈參與。

證交所副總經理杜惠娟致詞表示，截至4日，集中市場掛牌公司達1,045家，總市值約69兆元，居全球主要證券交易所市值第11名；截至5月底，日均值3,450億元，亦排名全球第13，展現台灣資本市場在國際間的活絡度與高流動性。

杜惠娟指出，台灣資本市場能有亮眼表現，關鍵在擁有優質上市公司。今年前五月全體上市公司營收較去年同期成長15.2%，顯示企業基本面穩健成長，加上資金動能充沛、資訊揭露透明，深獲投資人信賴，是台灣資本市場重要優勢。

證交所鼓勵創新企業利用資本市場籌資發展，促進具未來發展性的人工智慧、機器人、無人機、衛星通訊等新興產業在創新板匯聚成上市新聚落。

隨今年創新板2.0取消合格投資人制度，儘管資本市場受地緣政治影響，創新板累計至5月底，總成交值仍較去年同期大幅成長144%；投資人及企業關心的估值面，如股價淨值比更是領先整體市場。

證交所表示，在政策支持與市場機制優化的雙重助力下，投資人願意以更高估值肯定高成長潛力企業，顯示台灣資本市場以及創新投資生態圈已逐步發展成熟。

此次座談會邀請即將掛牌上市的微程式資訊董事長吳騰彥，以及上櫃公司佑全藥品總經理文德蘭，分享上市櫃實務經驗與公司掛牌後對整體營運的助益，讓與會者對資本市場操作與企業成長有更深入了解。

會中亦由安侯建業會計師事務所分享「企業進入資本市場應注意事項」，內容涵蓋企業在申請上市（櫃）前應審慎檢視的財務透明度、內控制度健全性、公司治理架構完整性及法遵風險管理機制，同時建議企業應提早規劃財報整合、強化與投資人溝通的資訊揭露能力，提升資本市場信任度，順利接軌公開發行的各項規範。

這場交流分享會，不僅深化台中當地產業與資本市場的連結，更透過座談會平台，傳遞資本市場最新政策與實務資訊，協助企業了解上市櫃流程與規劃方向，讓企業能更有信心面對轉型與成長契機。

資本市場

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