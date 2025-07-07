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外資賣超57億終止連4買 減碼0050與航運股

中央社／ 台北7日電
台股示意圖。 圖／AI生成
台股示意圖。 圖／AI生成

台股今天跌118.78點，收在22428.72點，外資及陸資轉為賣超新台幣57.88億元，終止連續4個交易日買超，減碼對象以元大台灣50（0050）及航運股為主。

台股今天盤中一度跌逾250點、失守22300點，權值股休息，資金流向軍工及金融類股，終場指數收22428.72點，下跌118.78點，跌幅0.53%，失守10日均線22476點，成交值降至新台幣2600.04億元。

籌碼面來看，今天僅自營商站在買方、買超22.24億元，投信賣超23.78億元，外資及陸資賣超57.88億元；三大法人合計賣超59.42億元。

觀察外資賣超排行榜，以元大台灣50賣超5.09萬張最多，其次為仁寶賣超1.78萬張、長榮航賣超1.7萬張；其他上榜賣超前10名個股包括元大金、京元電子、大同、華航、元大台灣50反1（00632R）、國泰永續高股息（00878）、陽明，其中長榮航、華航、陽明為航運股。

投信賣超前10名個股依序為台灣大、亞泥、聯電、兆豐金、大聯大、遠傳、日月光投控、日電貿、群益證、材料-KY。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，關稅是目前台股最大壓力來源，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前曾提及近百國家將採10%關稅，市場原本看法樂觀，但川普表示將開始向多國寄出恢復至4月2日稅率的通知信函，稅率可能高達70%，造成市場壓力。

蔡明翰認為，今年關稅議題對股市的影響已明顯鈍化，且台股下檔支撐強勁，即使美國對等關稅稅率不如預期，股市拉回空間也有限。

談到新台幣匯價連2貶，蔡明翰指出，主要因為先前新台幣升值幅度較大，但從長線來看，若通貨膨脹並未大幅走高，下半年美國聯邦準備理事會（Fed）仍有降息空間，新台幣將維持強勢格局。

元大金 新台幣

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