瑞銀：世界準備好迎接10億台機器人了嗎？投資者如何布局？

人形機器人近來成為全球熱議的重要話題。瑞銀證券7日特別針對此議題，分享了對人形機器人的看法。從人形機器人現狀，包括圍繞人形機器人的關鍵市場爭議，至人類對人形機器人之需求，以及類人形態之必要等問題，都進行詳細的解析。

瑞銀證券中國機械行業分析師王斐麗表示，基準情景預計到2035年，全球人形機器人數量將超過200萬台，到 2050年將超過3億台，對應2035年與2050年全球潛在市場空間分別為300-500億美元與1.4-1.7兆美元，形成一個涵蓋元件和OEM、軟體和資料、生產和服務的生態系統。

王斐麗預計商業化將首先在工業場景（如特定區域的物體搬運）和服務場景開啟，到2030年，63%的應用場景應該仍會是工業場景，且半數以上的機型仍將是非雙足人形機器人。

為了充分發揮人形機器人的潛力，它們最終需要成為家用消費產品，並且要發展出類人形態的人形機器人（配備雙臂的上半身、靈巧手和雙足下半身）才會成為主流。

王斐麗認為，由於更好的規模經濟和供應鏈的改善，人形機器人的銷售價格和使用成本（例如，硬體維護和軟體升級費用）可能會在未來20多年內下降70%以上，這應該會刺激需求。

尤其是消費者需求，因為消費者比企業客戶對價格更敏感，並創造新的銷售機會。自動化元件（例如，滾珠絲桿、諧波減速器、感測器、執行器）和稀土行業將是主要受益者。

瑞銀證券的基準情景假設，到2050年人形機器人需求估計為8,600萬台，這相當於全球自動化與稀土銷售額分別增加約4,000 億美元與70億美元，大約是這兩個行業2024年銷售額的四倍與二倍。

此外，人形機器人也可能對電池和半導體行業產生有意義的影響，估計到2050年，人形機器人帶來的增長，將使全球電池與半導體行業的銷售額分別比2024年高出約23%與28%。 最初，上游標的或將優於中游整機廠，但從長遠來看，行業最終可能會由中游主導。